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Технологии
«Яндекс» получил доступ к технологиям Uber для создания беспилотного авто
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    «Яндекс» получил доступ к технологиям Uber для создания беспилотного авто

    0:09  26 Октября 2017
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    «Яндекс» получил доступ к технологиям Uber для создания беспилотного авто

    Москва, 26 октября. «Яндекс» в рамках соглашения с Uber по объединению бизнесов в России и еще ряде стран получит доступ к технологиям Uber по разработке беспилотного автомобиля. Об этом сообщил финансовый директор компании Грег Абовски. 

    В ходе форума «Россия зовет!» Абовски напомнил, что «Яндекс» развивает свой проект беспилотного автомобиля. При этом он подчеркнул, что в основе беспилотника лежит «искусственный интеллект, машинное обучение, датчики, карты, навигация и все остальное».

    По его словам, компания подписала сделку с Uber, которая даст возможность «Яндексу» получить доступ к технологиям беспилотника на эксклюзивной основе для российских рынков, сообщает ТАСС.

    В июле «Яндекс.Такси» и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Согласно сделке, Uber и «Яндекс.Такси» инвестируют в новую компанию 225 млн долларов и 100 млн долларов соответственно. 

    «Яндекс» получил доступ к технологиям Uber для создания беспилотного авто

    Как сообщала ранее «Газета.ру», «Яндекс» разрабатывает свой беспилотный автомобиль. Компания продемонстрировала его президенту России Владимиру Путину в ходе визита главы государства в офис компании. 

    Автор: Олеся Волкова
    #беспилотник #яндекс #uber
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