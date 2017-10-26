Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Саакашвили пообещал проводить «вече» у Рады каждый день до 7 ноября
Весь мир
Автор песни Blueberry Hill, которую исполнял Путин, умер в возрасте 89 лет
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Автор песни Blueberry Hill, которую исполнял Путин, умер в возрасте 89 лет

    0:00  26 Октября 2017  /обновлено: 0:09  26 Октября 2017
    47

    Автор песни Blueberry Hill, которую исполнял Путин, умер в возрасте 89 лет

    Новый Орлеан, 25 октября. Известный американский музыкант Фэтс Домино (Fats Domino) скончался в Новом Орлеане в возрасте 89 лет. Об этом сообщает дочь музыканта.

    Музыкант скончался у себя дома в окружении семьи и друзей.

    В мире продано более 110 миллионов записей Домино, в том числе и таких знаменитых синглов, как и «Ain't That a Shame» и «Blueberry Hill». Последнюю исполнял президент России Владимир Путин на благотворительном вечере в 2010 году.

    В 2005 году 77-летний музыкант пропал без вести в Новом Орлеане во время урагана «Катрина». Его нашли лишь спустя неделю благодаря его дочери, которая увидела в одной из газет фотографию лодки со своим отцом.

    Автор: Антон Зарубин
    #путин #домино #blueberry hill
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        19:46   25 Октября 2017
        278
        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        14:52   25 Октября 2017
        2605
        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        12:07   25 Октября 2017
        770
        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        11:52   25 Октября 2017
        579