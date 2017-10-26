Автор песни Blueberry Hill, которую исполнял Путин, умер в возрасте 89 лет

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Новый Орлеан, 25 октября. Известный американский музыкант Фэтс Домино (Fats Domino) скончался в Новом Орлеане в возрасте 89 лет. Об этом сообщает дочь музыканта.

Музыкант скончался у себя дома в окружении семьи и друзей.

В мире продано более 110 миллионов записей Домино, в том числе и таких знаменитых синглов, как и «Ain't That a Shame» и «Blueberry Hill». Последнюю исполнял президент России Владимир Путин на благотворительном вечере в 2010 году.

В 2005 году 77-летний музыкант пропал без вести в Новом Орлеане во время урагана «Катрина». Его нашли лишь спустя неделю благодаря его дочери, которая увидела в одной из газет фотографию лодки со своим отцом.