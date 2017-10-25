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Представитель ВВС США рассказал об эффективных контактах с ВКС РФ по Сирии
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    Представитель ВВС США рассказал об эффективных контактах с ВКС РФ по Сирии

    23:20  25 Октября 2017
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    Представитель ВВС США рассказал об эффективных контактах с ВКС РФ по Сирии

    Вашингтон, 25 октября. США высоко оценивают уровень контактов с ВКС РФ в Сирии по предотвращению конфликтов, но не видят возможности углублять их. Об этом заявил представитель ВВС Центрального командования США (CENTCOM) полковник Джон Томас.

    «Не думаю, что у нас может быть больше (контактов)… Не думаю, что мы можем быть более активны в плане предотвращения конфликтов по линии объединенного оперативного центра (США). Мы делаем это ежедневно по несколько раз при необходимости», — сказал Томас.

    По словам полковника, в случае появления новых проблем в Сирии «есть механизм по их решению» между военными двух стран, который «чрезвычайно эффективен». 

    В то же время представитель CENTCOM в интервью РИА Новости подчеркнул, что данный механизм действует лишь при предотвращении конфликтов, так как по законам США запрещено «сотрудничать каким-либо образом с русскими».

    Представитель ВВС США рассказал об эффективных контактах с ВКС РФ по Сирии

    Ранее в коалиции во главе с США сообщили о том, что на уровне генералов состоялись очные встречи за пределами Сирии и Ирака, на которых обсуждались меры по предотвращения конфликтов. В коалиции не исключили, что может последовать новая встреча, но подробности не сообщили.

    Томас уточнил, что «это не стандартные встречи», которые проводятся по необходимости и не обсуждаются заранее. 

    Автор: Олеся Волкова
    #сша #сирия #вксрф
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