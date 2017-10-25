Компания Group-IB считает вирус BadRabbit разновидностью NotPetya

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Москва, 25 октября. Вирус-шифровальщик BadRabbit может быть улучшенной версией вируса NotPetya, полагает компания Group-IB, занимающаяся предотвращением и расследованием киберпреступлений.

«Код BadRabbit включает в себя части, полностью повторяющие NotPetya», — говорится в сообщении компании.

В Group-IB отметили, что основной функционал вируса - это шифровка файлов в компьютере, с последующим требованием выкупа в 0,05 биткоина (около 300 долларов).

Напомним, что сайты некоторых российских СМИ, а также крупных банков были в этот вторник атакованы вирусом BadRabbit. Также сообщается об атаках с применением данного вируса на украинские стратегические объекты и государственные учреждения.