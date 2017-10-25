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Украина
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Технологии
Компания Group-IB считает вирус BadRabbit разновидностью NotPetya
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    Компания Group-IB считает вирус BadRabbit разновидностью NotPetya

    23:23  25 Октября 2017
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    Компания Group-IB считает вирус BadRabbit разновидностью NotPetya

    Москва, 25 октября. Вирус-шифровальщик BadRabbit может быть улучшенной версией вируса NotPetya, полагает компания Group-IB, занимающаяся предотвращением и расследованием киберпреступлений.

    «Код BadRabbit включает в себя части, полностью повторяющие NotPetya», — говорится в сообщении компании.

    В Group-IB отметили, что основной функционал вируса - это шифровка файлов в компьютере, с последующим требованием выкупа в 0,05 биткоина (около 300 долларов).

    Напомним, что сайты некоторых российских СМИ, а также крупных банков были в этот вторник атакованы вирусом BadRabbit. Также сообщается об атаках с применением данного вируса на украинские стратегические объекты и государственные учреждения.  

     

    Автор: Антон Зарубин
    #group-ib #badrabbit #notpetya
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