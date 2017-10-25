Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Саакашвили пообещал проводить «вече» у Рады каждый день до 7 ноября
Происшествия
Взрыв прогремел в кипрском городе Лимасол
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Взрыв прогремел в кипрском городе Лимасол

    23:05  25 Октября 2017
    39

    Взрыв прогремел в кипрском городе Лимасол

    Лимасол, 25 октября. Самодельное взрывное устройство, размещенное на лобовом стекле автомобиля, было приведено в действие в кипрском городе Лимасол. Об этом сообщает местная полиция.

    Как рассказали в местных правоохранительных органах, самодельное взрывное устройство было установлено  на лобовом стекле автомобиля, оставленного на обочине дороги.  Пострадавших в результате инцидента нет, пишет газета «Известия».

    Автомобиль, на котором неизвестные разместили взрывчатку, был взят в аренду иностранным гражданином за несколько часов до происшествия. Имя и национальность этого человека не уточняются.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #взрыв #кипр #лимасол
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        19:46   25 Октября 2017
        278
        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        14:52   25 Октября 2017
        2605
        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        12:07   25 Октября 2017
        770
        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        11:52   25 Октября 2017
        579