Взрыв прогремел в кипрском городе Лимасол

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Лимасол, 25 октября. Самодельное взрывное устройство, размещенное на лобовом стекле автомобиля, было приведено в действие в кипрском городе Лимасол. Об этом сообщает местная полиция.

Как рассказали в местных правоохранительных органах, самодельное взрывное устройство было установлено на лобовом стекле автомобиля, оставленного на обочине дороги. Пострадавших в результате инцидента нет, пишет газета «Известия».

Автомобиль, на котором неизвестные разместили взрывчатку, был взят в аренду иностранным гражданином за несколько часов до происшествия. Имя и национальность этого человека не уточняются.