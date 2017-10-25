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Политика
МИД РФ сравнил поведение Совбеза ООН с покрывательством террористов
Политика
МИД РФ сравнил поведение Совбеза ООН с покрывательством террористов
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    МИД РФ сравнил поведение Совбеза ООН с покрывательством террористов

    22:48  25 Октября 2017
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    МИД РФ сравнил поведение Совбеза ООН с покрывательством террористов

    Москва, 25 октября. Блокирование в Совете безопасности ООН попыток России добиться реакции на преступления с химоружием в Сирии граничит с откровенным покрывательством террористов. Об этом говорится в заявление МИД РФ.

    Напомним, ранее российская сторона наложила вето на резолюцию СБ ООН о продлении мандата миссии по расследованию применения химического оружия в Сирии. Россия предложила перенести рассмотрение о его продлении на более поздний срок, когда будут оглашены результаты расследования химической атаки в Хан-Шейхуне. Совбез принял резолюцию о продлении действия мандата.

    В заявлении МИД РФ, опубликованном в среду, подчеркивается, что «нет никаких оснований драматизировать ситуацию вокруг СМР», его нынешний мандат истекает только 16 ноября. 

    «Трех с лишним недель вполне достаточно, чтобы изучить ожидаемый доклад СМР и определиться в отношении дальнейшей судьбы Механизма», — говорится в сообщении.

    МИД РФ сравнил поведение Совбеза ООН с покрывательством террористов

    Отмечается, что в МИД РФ ожидали резких выпадов в адрес России после применения вето. 

    «Речь идет о последовательной и вызывающей большие вопросы линии тех, кто сейчас пытается навешивать на нас ярлыки. Характерно, что все попытки России на протяжении последних нескольких лет добиться реакции СБ ООН на преступления террористов с использованием химоружия всякий раз жестко блокировались западной «тройкой». Это граничит с откровенным покрывательством террористов», — подчеркивается в сообщении МИД РФ.

    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #оон #химоружие #мидрф
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