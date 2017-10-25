МИД РФ сравнил поведение Совбеза ООН с покрывательством террористов

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Москва, 25 октября. Блокирование в Совете безопасности ООН попыток России добиться реакции на преступления с химоружием в Сирии граничит с откровенным покрывательством террористов. Об этом говорится в заявление МИД РФ.

Напомним, ранее российская сторона наложила вето на резолюцию СБ ООН о продлении мандата миссии по расследованию применения химического оружия в Сирии. Россия предложила перенести рассмотрение о его продлении на более поздний срок, когда будут оглашены результаты расследования химической атаки в Хан-Шейхуне. Совбез принял резолюцию о продлении действия мандата.

В заявлении МИД РФ, опубликованном в среду, подчеркивается, что «нет никаких оснований драматизировать ситуацию вокруг СМР», его нынешний мандат истекает только 16 ноября.

«Трех с лишним недель вполне достаточно, чтобы изучить ожидаемый доклад СМР и определиться в отношении дальнейшей судьбы Механизма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в МИД РФ ожидали резких выпадов в адрес России после применения вето.