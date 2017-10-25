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Политика
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Украина
Депутат Верховной рады Украины Мосийчук ранен в результате покушения
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    Депутат Верховной рады Украины Мосийчук ранен в результате покушения

    22:37  25 Октября 2017
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    Депутат Верховной рады Украины Мосийчук ранен в результате покушения

    Киев, 25 октября. На депутата Верховной рады Украины от Радикальной партии Игоря Мосийчука в Киеве было совершено покушение. Об этом сообщила пресс-служба депутата в эту среду.

    «Только что на Игоря Мосийчук произошло покушение. На выходе из телеканала «Эспресо», когда он выходил из здания, произошел направленный взрыв», – сообщает его пресс-служба в Facebook.

    Сообщается, что депутат получил ранения и был госпитализирован. Правоохранительные органы Украины пока никак не комментируют ситуацию.

    Автор: Антон Зарубин
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