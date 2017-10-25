Депутат Верховной рады Украины Мосийчук ранен в результате покушения

В Избранное

Киев, 25 октября. На депутата Верховной рады Украины от Радикальной партии Игоря Мосийчука в Киеве было совершено покушение. Об этом сообщила пресс-служба депутата в эту среду.

«Только что на Игоря Мосийчук произошло покушение. На выходе из телеканала «Эспресо», когда он выходил из здания, произошел направленный взрыв», – сообщает его пресс-служба в Facebook.

Сообщается, что депутат получил ранения и был госпитализирован. Правоохранительные органы Украины пока никак не комментируют ситуацию.