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Политика
МИД РФ сравнил поведение Совбеза ООН с покрывательством террористов
Весь мир
МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН
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    МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН

    22:37  25 Октября 2017  /обновлено: 22:47  25 Октября 2017
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    МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН

    Нью-Йорк, 25 октября. Беспардонность заявлений со стороны стран Запада после применения Россией права вето в ходе голосования в Совбезе ООН по мандату совместного механизма ОЗХО-ООН зашкаливает. С таким заявлением выступил МИД РФ, призвав Вашингтон соблюдать хотя бы минимальные приличия.

    В ходе заседания СБ ООН на котором обсуждался проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии, Россия наложила вето на предложенный к обсуждению документ.

    «В МИД России ожидали, что сразу после применения 24 октября вето по проекту резолюции США о продлении мандата Совместного механизма расследований ОЗХО-ООН (СМР) со стороны представителей ряда западных стран последуют резкие выпады в наш адрес. Степень их беспардонности зашкаливает», – отметили в МИД РФ.   

     

     

    Автор: Антон Зарубин
    #мид рф #сб оон #озхо
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