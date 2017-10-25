МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН

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Нью-Йорк, 25 октября. Беспардонность заявлений со стороны стран Запада после применения Россией права вето в ходе голосования в Совбезе ООН по мандату совместного механизма ОЗХО-ООН зашкаливает. С таким заявлением выступил МИД РФ, призвав Вашингтон соблюдать хотя бы минимальные приличия.

В ходе заседания СБ ООН на котором обсуждался проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии, Россия наложила вето на предложенный к обсуждению документ.