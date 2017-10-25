МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН
Нью-Йорк, 25 октября. Беспардонность заявлений со стороны стран Запада после применения Россией права вето в ходе голосования в Совбезе ООН по мандату совместного механизма ОЗХО-ООН зашкаливает. С таким заявлением выступил МИД РФ, призвав Вашингтон соблюдать хотя бы минимальные приличия.
В ходе заседания СБ ООН на котором обсуждался проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии, Россия наложила вето на предложенный к обсуждению документ.
«В МИД России ожидали, что сразу после применения 24 октября вето по проекту резолюции США о продлении мандата Совместного механизма расследований ОЗХО-ООН (СМР) со стороны представителей ряда западных стран последуют резкие выпады в наш адрес. Степень их беспардонности зашкаливает», – отметили в МИД РФ.