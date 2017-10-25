Пакистанец, убивший 70 человек, был задержан в Австрии

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Вена, 25 октября. Уголовная полиция Австрии совместно с полицией Венгрии провела задержание гражданина Пакистана, которого обвиняют в убийстве 70 человек. Об этом сообщает управление уголовной полиции Австрии.

«35-летний мужчина попытался проникнуть на территорию Австрии незаконным путем. Его разыскивают власти Пакистана и подозревают в заказном убийстве порядка 70 человек. Пакистанская полиция считает задержанного «главным киллером Пакистана», – приводит заявление австрийской телеканал «360».

По данным правоохранительных органов Австрии, на след преступника удалось выйти благодаря взаимодействию с информаторами, которые оказали полиции содействие в раскрытии преступной ячейки, занимающейся незаконной перевозкой мигрантов в Европу. Задержанный был обнаружен в сельской местности в Венгрии, где он участвовал в организации контрабанды людей в Европу.