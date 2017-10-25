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Политика
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В ООН заявили об отсутствии различий в подходах к освещению боев в Алеппо и Ракке
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    В ООН заявили об отсутствии различий в подходах к освещению боев в Алеппо и Ракке

    22:23  25 Октября 2017
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    В ООН заявили об отсутствии различий в подходах к освещению боев в Алеппо и Ракке

    Нью-Йорк, 25 октября. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что не видит разницы в подходе к освещению событий в период штурма сирийскими правительственными войсками Алеппо и операций сил коалиции во главе с США в Ракке. Об этом он заявил отвечая на вопросы журналистов в ходе регулярного брифинга в штаб-квартире ООН.

    Журналист напомнил, что в 2016 году, когда правительственные войска Сирии вели бои в Алеппо, состоялось множество заседаний Совета Безопасности ООН, в ходе которых выражалась обеспокоенность ситуацией в городе. Однако сейчас, «когда сирийский город Ракка полностью разрушен, а гражданское население страдает» ООН сохраняет спокойствие, в результате чего создается впечатление, что все в нормально. В свою очередь Хак заявил, что «это не так», отметив, что не видит разницы в подходе к освещению этих событий со стороны ООН.

    «На протяжении последних недель мы проводили брифинги и каждые несколько дней упоминали о нашей озабоченности по поводу Ракки. Точно так же мы поступали в отношении Алеппо, это все тот же подход», — заявил Хак.

    Ранее «Сирийские демократические силы» объявили о полном освобождении Ракки от боевиков при поддержке коалиции во главе с США. Штурм Ракки сопровождался активной воздушной бомбардировкой со стороны коалиции США. Вертолеты и беспилотники осуществляли разведку, после чего штурмовики засыпали жилые кварталы Ракки бомбами и ракетами.

    В Минобороны РФ заявили, что в результате бомбардировок коалиции США погибли тысячи мирных жителей сирийского города, а также сравнили Ракку с разрушенным в 1945 году Дрезденом.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #оон #ракка
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