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Собчак считает необходимым обсудить вопрос о принадлежности Крыма
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    Собчак считает необходимым обсудить вопрос о принадлежности Крыма

    22:06  25 Октября 2017
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    Собчак считает необходимым обсудить вопрос о принадлежности Крыма

    Москва, 25 октября. Известная телеведущая Ксения Собчак, которая планирует участвовать в президентских выборах в России в 2018 году, считает, что вопрос о принадлежности Крымского полуострова необходимо обсуждать.

    Ранее она заявила о том, что Крым является украинской территорией «с точки зрения международного права».

    «Я считаю, что эти вещи нужно обсуждать, их очень важно обсуждать», — отметила Собчак эфире передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

    Журналистка также назвала факт вхождения Крыма в состав Российской Федерации нарушением Будапештского меморандума. 

    «По этим соглашениям мы договорились, что Крым украинский», — подчеркнула она.

    Напомним, официальный представитель действующего президента России Дмитрий Песков указал на то, что высказывание телеведущей Ксении Собчак о принадлежности Крымского полуострова является некорректным заявлением «по сути и по форме».

    Автор: Алексей Громов
    #крым #собчак
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