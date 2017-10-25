Собчак считает необходимым обсудить вопрос о принадлежности Крыма

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Москва, 25 октября. Известная телеведущая Ксения Собчак, которая планирует участвовать в президентских выборах в России в 2018 году, считает, что вопрос о принадлежности Крымского полуострова необходимо обсуждать.

Ранее она заявила о том, что Крым является украинской территорией «с точки зрения международного права».

«Я считаю, что эти вещи нужно обсуждать, их очень важно обсуждать», — отметила Собчак эфире передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Журналистка также назвала факт вхождения Крыма в состав Российской Федерации нарушением Будапештского меморандума.

«По этим соглашениям мы договорились, что Крым украинский», — подчеркнула она.

Напомним, официальный представитель действующего президента России Дмитрий Песков указал на то, что высказывание телеведущей Ксении Собчак о принадлежности Крымского полуострова является некорректным заявлением «по сути и по форме».