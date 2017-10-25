День государственного флага отметили в ДНР
Донецк, 25 октября. Сегодняшний день для жителей республики был насыщен разного рода мероприятиями, посвященными Дню государственного флага ДНР, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Утро было насыщено флешмобами в разным городах республики, концертами и митингами. Очень активно проявило себя министерство спорта, туризма и молодежной политики ДНР, представители которого совместно с общественной организацией «Молодая республика» занимались проведением разного рода мероприятий, в том числе, общереспубликанского масштаба.
Однако, самое главное событие среди прочих прошло на центральной площади города при участии Главы республики Александра Захарченко.
«Граждане, хочу поздравить вас с сегодняшним праздником – с Днем флага Донецкой народной республики! Этот праздник знаменателен. Под нашим флагом мы идем в бой, восстанавливаем экономику, открываем заводы, строим школы, дома, детские сады. Под ним погибали наши товарищи, и под этим флагом мы обязательно победим. Уверен, что настанет тот день, когда наш флаг будет веять во всех городах бывшей Донецкой области», - обратился к жителям ДНР Глава республики.