Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Памятник Булгакову установят в центре Москвы 
Новороссия
День государственного флага отметили в ДНР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    День государственного флага отметили в ДНР

    21:55  25 Октября 2017
    47

    День государственного флага отметили в ДНР

    Донецк, 25 октября. Сегодняшний день для жителей республики был насыщен разного рода мероприятиями, посвященными Дню государственного флага ДНР, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Утро было насыщено флешмобами в разным городах республики, концертами и митингами. Очень активно проявило себя министерство спорта, туризма и молодежной политики ДНР, представители которого совместно с общественной организацией «Молодая республика» занимались проведением разного рода мероприятий, в том числе, общереспубликанского масштаба.

    Однако, самое главное событие среди прочих прошло на центральной площади города при участии Главы республики Александра Захарченко.

    «Граждане, хочу поздравить вас с сегодняшним праздником – с Днем флага Донецкой народной республики! Этот праздник знаменателен. Под нашим флагом мы идем в бой, восстанавливаем экономику, открываем заводы, строим школы, дома, детские сады. Под ним погибали наши товарищи, и под этим флагом мы обязательно победим. Уверен, что настанет тот день, когда наш флаг будет веять во всех городах бывшей Донецкой области», - обратился к жителям ДНР Глава республики.

    Автор: Анастасия Вальдамирова
    #днр #донбасс #флаг
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        19:46   25 Октября 2017
        223
        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        14:52   25 Октября 2017
        2576
        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        12:07   25 Октября 2017
        730
        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        11:52   25 Октября 2017
        561