День государственного флага отметили в ДНР

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Донецк, 25 октября. Сегодняшний день для жителей республики был насыщен разного рода мероприятиями, посвященными Дню государственного флага ДНР, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Утро было насыщено флешмобами в разным городах республики, концертами и митингами. Очень активно проявило себя министерство спорта, туризма и молодежной политики ДНР, представители которого совместно с общественной организацией «Молодая республика» занимались проведением разного рода мероприятий, в том числе, общереспубликанского масштаба.

Однако, самое главное событие среди прочих прошло на центральной площади города при участии Главы республики Александра Захарченко.