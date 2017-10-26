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Сирия, 26 октября. Армия САР рассчитывает с помощью ВКС РФ полностью освободить провинцию Алеппо от «Джебхат ан-Нусры»***. Израиль намерен расширить зону контроля в районе Голанских высот. В результате нападений неизвестных в Идлибе были убиты «эмир» и полевой командир «Тахрир аш-Шам», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: рассчитывают при помощи ВКС РФ полностью освободить провинцию Алеппо от террористов; рискуют потерять значительные территории на севере Хамы, в том числе столицу провинции, и в Эль-Кунейтре.

«Исламское государство» (ИГИЛ1): всеми силами пытается сдержать натиск САА и ВКС РФ на восточном берегу Евфрата и на юго-востоке Дейр эз-Зора; находится под угрозой нападения проамериканских боевиков «Джейш Усуд Аш-Шаркия» в городе Абу Кемаль.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»1): укрепляет позиции на севере Латакии, готовясь к новым обстрелам позиций армии САР; потеряла так называемого «эмира» и высокопоставленного командира в результате нападений неизвестных на юге и на севере провинции Идлиб.

Курды: вели перестрелки с боевиками ССА** и «Ахрар аш-Шам» на северо-западе от Алеппо близ турецкой границы.

Провинция Дамаск

Боевики группировки «Файлак ар-Рахман» взорвали главную сеть туннелей САА, выкопанную для проникновения в Айн Терму. Погибли более 15 военнослужащих, сообщает Qalaat Al Mudiq.

Провинция Латакия

Боевики террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» вновь активизировали мероприятия по укреплению позиций вдоль линии разграничения с Сирийской арабской армией (САА) на севере региона. Так, по информации новостного канала в соцсети Twitter (@NatDefFor), радикалы доставили партию строительных материалов с целью усиления опорных пунктов и военных штабов в горных районах Латакии. Кроме того, в этом районе было зафиксировано прибытие новой партии боеприпасов к РСЗО. Соответственно, высока вероятность новых обстрелов со стороны террористов.

Антиправительственные группировки занимают только часть северных горных районов Латакии, граничащих с полностью оккупированной провинцией Идлиб. В целом в регионе сохраняется спокойная обстановка.

Провинция Алеппо

В северо-западных предместьях Алеппо отмечались перестрелки между курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) и боевиками протурецких отрядов «Ахрар аш-Шам» и Свободной сирийской армии (ССА). Об этом сообщает оппозиционный Twitter-канал FSA Platform. Наиболее интенсивные обстрелы со стороны курдов велись с направления города Джандарис у самой границы с Турцией. Напомним, ситуация в этом районе значительно обострилась с прибытием в соседний Идлиб турецких войск, которые теперь охватывают Африн и обширные территории вокруг него с трех сторон.

По данным Al Masdar News, правительственные войска САР, а также подразделения ливанского формирования «Хезболла» и иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), выступающие на стороне сирийской армии, завершают подготовку к масштабной операции против боевиков-исламистов на западе провинции Алеппо. Отмечается, что полномасштабная кампания по зачистке все еще оккупированных частей региона начнется до конца года. Первые атаки одновременно начнутся на северо-западном и юго-западном направлениях — в районах населенных пунктов Кафр Хамра и Хан-Туман. Предполагается, что военные самолеты ВКС РФ будут поддерживать наступление с воздуха.

Провинция Хомс

Подразделения боевиков, дислоцирующиеся на юге провинции Хомс близ поселения Ат-Танф, готовятся к операции по захвату города Абу Кемаль в соседнем Дейр эз-Зоре. Сообщения об этом появляются на закрытых каналах группировки «Джейш Усуд аш-Шаркия» в Telegram.

Пользующиеся поддержкой Соединенных Штатов отряды антиправительственных формирований намерены выйти из Сирии через КПП «Аль-Валид», беспрепятственно пройти по контролируемой иракской армией территории и вернуться в САР через пограничный блокпост «Ксебах», после чего двинутся на Абу Кемаль.

Провинция Дейр эз-Зор

Основные усилия боевиков «Исламского государства»1 сконцентрированы на том, чтобы не допустить дальнейшего продвижения сирийских военных и ВКС РФ вдоль восточного берега Евфрата недалеко от населенного пункта Ас-Сабха. Согласно сведениям местного медиа-центра DeirEzzor24, в этом районе в настоящий момент остается не больше ста боевиков.

Между тем в удерживаемых исламистами юго-восточных кварталах Дейр эз-Зора, находящихся в кольце блокады, продолжаются тяжелые бои. По данным подконтрольных ИГИЛ источников, террористам по-прежнему удается удерживать позиции в этой части административного центра благодаря плотно выставленной обороне, а также посредством минирования зданий близ линии разграничения с армией САР дистанционно управляемыми взрывными устройствами.

Подразделения САА подошли к окраинам деревни Джайдет Акедат в пригороде Дейр эз-Зора, сообщает в Twitter @IvanSidorenko1. Кроме того, правительственным войскам удалось взять под контроль населенный пункт Табият аль-Джазира, расположенный на восточном берегу Евфрата восточнее Хашама. Об этом сообщается в микроблоге @sayed_ridha.

По данным ряда источников (@VivaRevolt, @sayed_ridha, @IvanSidorenko1, @markito0171), под контроль SDF перешли все месторождения между Аль-Омар и Аль-Танак, включая само Аль-Танак, Таяни, Малех, Мкат, Кахар, Азрак, Ярноф. Также курдами захвачена деревня Хави Дибан недалеко от Меядина.

Провинция Идлиб

За последнее время в разных районах провинции Идлиб были убиты два высокопоставленных члена группировки «Джебхат Фатх аш-Шам». Об этом в сети Twitter (@OccupySchagen) сообщил местный активист. Так, в окрестностях города Маарет Ан-Нуман, расположенного на юге региона, группой неизвестных был застрелен один из так называемых эмиров террористической организации Абу Абдель Рахман Хаун.

Кроме того, в результате подрыва автомобиля погиб высокопоставленный полевой командир «Тахрир аш-Шам» Мустафа Захри. Это произошло рядом с городом Ад-Дана в северной части провинции. Пока что ни одно из действующих в Идлибе незаконных формирований не взяло на себя ответственность за убийства.

Провинция Хама

Главари антиправительственных вооруженных группировок, действующих в северной части Хамы, рассчитывают развернуть новый этап наступления на этом направлении. Согласно информации Qalaat Al Mudiq, в регион продолжают прибывать новые отряды радикалов, а также дополнительная техника и боеприпасы.

По данным закрытых Telegram-каналов боевиков, отряды «Джейш Аль-Изза» под прикрытием военных автомашин, оснащенных зенитными установками, планируют выдвинуться в атаку на подконтрольные правительственным силам поселения Аз-Зилакьят, Скальбия, Мхарде и другие с последующим выходом к Хаме и постепенным захватом административного центра региона.

Террористы ИГ1 нанесли артиллерийский удар по танку САА к западу от Итрии, сообщает Qalaat Al Mudiq. Ранее в этом районе САА в ходе своего продвижения на запад освободила от ИГ1 ряд территорий.

Провинция Эль-Кунейтра

Израильские спецслужбы продолжают оказывать военную поддержку сирийским антиправительственным группировкам, базирующимся у границы. Военный источник в Twitter (@MIG29_) отмечает высокую вероятность начала новой серии атак радикалов на юго-западе Сирии.

С целью не допустить приближения иранских шиитских отрядов к своим границам, а также для расширения буферной зоны вокруг Голанских высот посредством захвата поселка Хадер, Израиль формирует штурмовые отряды общей численностью, равной примерно 200 бойцам, близ населенных пунктов Бейт Джинн и Мугр Аль-Мир. Кроме того, здесь базируется группа смертников на «джихад-мобилях». Предполагается, что наступление может начаться до конца текущего месяца.

Как сообщает SMART News Agency, множество формирований боевиков в Эль-Кунейтре объединились в группировку «Львы Джолана».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)