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Путин поприветствовал президента Германии на немецком языке
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    Путин поприветствовал президента Германии на немецком языке

    22:00  25 Октября 2017
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    Путин поприветствовал президента Германии на немецком языке

    Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Москве. Перед началом встречи глава государства приветствовал президента Германии на его родном языке.

    «Herzlich willkommen! (Добро пожаловать — ред.)», — сказал Владимир Путин по-немецки.

    В начале встречи глава государства выразил надежду, что приезд Штайнмайера подтолкнет Москву и Берлин к развитию отношений двух государств.

    В свою очередь Франк-Вальтер Штайнмайер передал Владимиру Путину приветствие от федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, отметив, что Россия и Германия должны противодействовать взаимному отдалению, которое было зафиксировано в последние годы.

    Участниками встречи также стали глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава ведомства президента ФРГ Штефан Штайнляйн и посол Германии в России Рюдигер фон Фрич.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #россия #москва #берлин #штайнмайер #германия
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