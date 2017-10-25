Путин поприветствовал президента Германии на немецком языке

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Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Москве. Перед началом встречи глава государства приветствовал президента Германии на его родном языке.

«Herzlich willkommen! (Добро пожаловать — ред.)», — сказал Владимир Путин по-немецки.

В начале встречи глава государства выразил надежду, что приезд Штайнмайера подтолкнет Москву и Берлин к развитию отношений двух государств.

В свою очередь Франк-Вальтер Штайнмайер передал Владимиру Путину приветствие от федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, отметив, что Россия и Германия должны противодействовать взаимному отдалению, которое было зафиксировано в последние годы.

Участниками встречи также стали глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава ведомства президента ФРГ Штефан Штайнляйн и посол Германии в России Рюдигер фон Фрич.