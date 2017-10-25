«Мы объединяемся, чтобы радовать людей»: переселенцы в Зайцево получили гуманитарную помощь

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Зайцево, 25 октября. Гуманитарный батальон «Ангел» совместно с армейским корпусом ВС ДНР привезли переселенцам в Зайцево гуманитарную помощь, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Этот поселок практически на передовой – отсюда видно уже украинские позиции. Сегодня у нас пятьдесят семей, у которых разрушены дома, и мы должны им помочь. Здесь никогда не прекращается стрельба – наверное, можно насчитать всего неделю свободных от обстрелов дней. Мы объединяемся, чтобы порадовать людей», - рассказывает руководитель гуманитарного батальона «Ангел» Алексей Смирнов.

Ребята привезли с собой в качестве гуманитарной миссии 95 пакетов, в которые вошли традиционные тушенка, крупы, масло, средства гигиены, а также сладости – конфеты и халву. Люди радуются даже таким мелочам ввиду небольшого выбора продуктов в магазинах – все-таки, поселок находится на линии разграничения, не каждый сюда поедет, пусть и с продовольствием в относительно мирные районы.

«У меня тут пятеро детей: одному год, второму – три, третьему малышу – пять лет. Старшим – одиннадцать и шесть лет. Я сама из Жованки, у нас там разбомбило дом, и мы переехали сюда. Люди тут помогли, дом дали, и вот так пока и живем. Дети очень боятся обстрелов. Уже немного привыкли, но сейчас, когда сильно стреляют, все равно боятся», – рассказывает многодетная мама, жительница Зайцево Оксана Гайдаш.

Таких историй много. Гуманитарную помощь сегодня раздавали пятидесяти таким семьям, которые условно были разделены на две категории – пакеты для тех, у кого был разрушен дом, и для семей с детьми. И конечно, наиболее дико эти истории звучат из уст малышей.

«Я жил здесь, когда бомбили. При первом попадании у нас была разрушена стенка, сарай, в огород попало. Помню, разбило душ, телевизор… После этого мы переехали на улицу Полетаева. И там снаряд упал прямо перед калиткой – разрушило крышу так, что чердак было видно, пули свистели», - рассказывает десятилетний Данил.

По словам мальчика, детей в поселке осталось немного – большая часть выехала, и школы в Зайцево не работают. Учеников возят школьным автобусом в учебные заведения в соседний поселок – Никитовку, так как продолжать обучение все же необходимо.

Отметим, что в этот же день гуманитарную помощь раздавали и представители Международного Комитета Красного Креста, однако ФАН не удалось с ними пообщаться.