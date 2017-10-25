Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Памятник Булгакову установят в центре Москвы 
Общество
Актер «Матильды» рассказал пранкеру Лексусу об отношении к Поклонской
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Актер «Матильды» рассказал пранкеру Лексусу об отношении к Поклонской

    21:36  25 Октября 2017
    261

    Актер «Матильды» рассказал пранкеру Лексусу об отношении к Поклонской

    Москва, 25 октября. Немецкий актер Ларс Айдингер, исполнивший роль Николая II в картине Алексея Учителя «Матильда», во время разговора с российским пранкером Алексеем Столяровым («Лексус») назвал депутата Госдумы Наталью Поклонскую привлекательной женщиной.

    Пранкер позвонил немецкому актеру и представился режиссером Кириллом Серебренниковым. Он предложил Айдингеру сняться в «антироссийском фильме о работе спецслужб», который якобы будет финансироваться Украиной. Айдингеру была предложена роль украинского шпиона, работающего на территории России.

    «Лексус» также пообещал Айдингеру, что в фильме будет также присутствовать персонаж Поклонской.

    «Я думаю, она достаточно привлекательна!», – сказал Айдингер.

    Как пишет РИА Новости, беседа пранкера с немецким актером состоялась в начале сентября.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #поклонская #матильда #айдингер #пранкер
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        19:46   25 Октября 2017
        223
        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        14:52   25 Октября 2017
        2576
        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        12:07   25 Октября 2017
        730
        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        11:52   25 Октября 2017
        561