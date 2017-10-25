Актер «Матильды» рассказал пранкеру Лексусу об отношении к Поклонской

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Москва, 25 октября. Немецкий актер Ларс Айдингер, исполнивший роль Николая II в картине Алексея Учителя «Матильда», во время разговора с российским пранкером Алексеем Столяровым («Лексус») назвал депутата Госдумы Наталью Поклонскую привлекательной женщиной.

Пранкер позвонил немецкому актеру и представился режиссером Кириллом Серебренниковым. Он предложил Айдингеру сняться в «антироссийском фильме о работе спецслужб», который якобы будет финансироваться Украиной. Айдингеру была предложена роль украинского шпиона, работающего на территории России.

«Лексус» также пообещал Айдингеру, что в фильме будет также присутствовать персонаж Поклонской.

«Я думаю, она достаточно привлекательна!», – сказал Айдингер.

Как пишет РИА Новости, беседа пранкера с немецким актером состоялась в начале сентября.