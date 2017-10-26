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Сирия итоги за сутки на 26 октября 06.00: ВКС РФ и ВВС САР нанесли урон «Нусре», 34 боевика ССА убиты в Даръа
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    Сирия итоги за сутки на 26 октября 06.00: ВКС РФ и ВВС САР нанесли урон «Нусре», 34 боевика ССА убиты в Даръа

    6:00  26 Октября 2017
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    ВКС РФ и ВВС САР нанесли урон «Нусре» в Хаме

    Сирия, 26 октябряДамаск обвинил коалицию в убийстве мирных граждан в провинции Дейр эз-Зор. «Ан-Нусра»*** понесла потери в результате авиаударов ВКС РФ и ВВС Сирии в Хаме. На юго-западе Даръа были убиты 34 радикала ССА**, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: проводили боевые вылеты на окраине Дейр эз-Зора; совместно с ВВС Сирии уничтожили десятки боевиков «Нусры» и их военную технику к северо-востоку от Хамы.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции исламистов в Восточной Гуте; заняли район Аль-Синаа и часть квартала Хасарат в городе Дейр эз-Зор; продолжили столкновения с «Ан-Нусрой» в провинции Дамаск; захватили в плен террориста ИГ1 на восточном берегу Евфрата в Дейр эз-Зоре.

    «Исламское государство»: утверждало, что САА понесло потери в провинции Дейр эз-Зор; вело бои с САА в квартале Харабеш в Дейр эз-Зоре; утратило деревню Шахатыя к северо-востоку от Хамы.

    Сирийская свободная армия (ССА): завершила подготовку новой партии бойцов в городе Азаз в северной части Алеппо; объявила о скором наступлении на Манбидж в Алеппо; потеряла несколько позиций и 34 боевика в результате атаки смертников ИГ на юго-западе провинции Даръа.

    «Тахрир Аш-Шам»: вела перестрелки с САА на южных окраинах города Даръа.

    «Джейш Аль-Ислам»*****: вела бои с ИГ в районе лагеря «Аль-Ярмук» к югу от Дамаска.

    «Ахрар Аш-Шам»: потеряла одного из своих командиров в результате нападения неизвестных боевиков в провинции Идлиб.

    Курды: приблизились к окраинам нефтяного поля Аль-Танак на юго-востоке Дейр эз-Зора; утверждают, что захватили города Дибан и Аль-Бусайра на левом берегу Евфрата в Дейр эз-Зоре.

    Международная коалиция: отрицает убийство мирных жителей в Дейр эз-Зоре.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    В минувшие сутки на северо-востоке Дамаска продолжились вооруженные стычки между радикалами формирования «Файлак Ар-Рахман» и войсками САР. Отмечались взаимные артиллерийские обстрелы в кварталах Джобар и Айн-Тарма, а также близ населенного пункта Дума. Об этом сообщал оппозиционный военный источник в социальной сети Telegram (SRNN2011).

    На западе провинции вновь происходили столкновения между правительственной армией и силами террористического альянса  «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры». Наиболее жестокие перестрелки фиксировались в районе населенного пункта Мугр Аль-Мир. Никакой информации о потерях сторон до сих пор не поступало.

    Также разворачивались бои между «Джейш Аль-Ислам» и террористами «Исламского государства»1 южнее столицы в районе лагеря для беженцев «Аль-Ярмук», передавал Telegram-канал (SRNN2011).

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Накануне стало известно о результатах переговоров между сирийским оппозиционным сирийским временным правительством и представителями Анкары. Стороны пришли к следующему: было решено передать контроль над всеми пограничными постами силам Сирийской свободной армии и так называемой Национальной армии, которая будет сформирована из оппозиционных организаций «Бригада Султана Мурада» и «Левантийский Легион». Информация была опубликована информагентством Al Masdar News.

    Более 70 семей, покинувших свои дома во время боевых действий, вернулись в район города Маскана, расположенного к юго-востоку от Алеппо, передавал представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Сослан Цебоев. Нуждающиеся получили наборы с продовольствием и медикаментами от РФ.

    Стало известно о том, что Сирийская свободная армия (ССА), поддерживаемая Турцией, намеревается начать наступление на город Манбидж в северной части региона. Курды получили листовки с предупреждением о захвате города любой ценой, сообщал Twitter-канал (op_shield). В то же время ССА продолжила подготовку к операции по взятию Африна — новая партия бойцов «свободной армии» завершила подготовку в одном из тренировочных лагерей.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    На протяжении всего дня в окрестностях города Дейр эз-Зор разворачивались бои между радикалами «Исламского государства» и сирийской армией, действующей при помощи российских ВКС и проасадовских ополченцев. Как передавал военный источник в сети Twitter (IvanSidorenko1), бойцами бригады «Лива Аль-Кудс» был взят в плен один из ИГИЛовцев, пытавшийся перебраться через Евфрат к позициям САА. Кроме того, благодаря поддержке ВКС РФ правительственным войскам удалось прорвать первую линию обороны террористов и освободить район Аль-Синаа, а также большую часть квартала Хасарат. Об этом сообщал Twitter-канал (IvanSidorenko1). Также отмечались столкновения в квартале Харабеш.

    Агентство новостей «Аль-Амак», подконтрольное ИГИЛ1, несколько раз публиковало сообщения о потерях САА в столице региона, а также на границе между провинциями Хомс и Дейр эз-Зор. Однако данные сведения не подтвердились.

    Министерство иностранных дел Сирии призвало Совет Безопасности ООН остановить убийства мирных граждан силами западной коалиции. Дамаск обвиняет ВВС альянса в нарушении суверенитета страны, а также в гибели по меньшей мере 14 человек.

    «Демократические силы» (SDF) продолжили продвигаться в юго-восточной части региона. Как передавал курдский источник, отряды SDF достигли окраины поля Аль-Танак, не встретив сопротивления ИГИЛовцев. Кроме того, по неподтвержденным данным источников SDF, курды захватили города Аль-Бусайра и Дибан на левом берегу Евфрата. Напомним, многие военные эксперты уверены, что между курдами и ИГ существует тайное соглашение.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    В юго-западной части региона продолжилось вооруженное противостояние между выступающей на стороне «Исламского государства» группировкой «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и отрядами Сирийской свободной армии (ССА). В первой половине дня позиции исламистов подверглись массированной атаке четырех террористов-смертников на «джихад-мобилях». В результате взрывов 34 радикала ССА были убиты, сообщал источник на своей странице в сети Twitter (PamSpenser). Кроме того, под контроль «Джейш Халид ибн Аль-Валид» перешли несколько стратегических позиций ССА в районе реки Ярмук. Однако во второй половине дня ракетными ударами ССА были уничтожены две военные базы и несколько единиц техники ИГ.

    На южных окраинах города Даръа фиксировались перестрелки между войсками САР и боевиками антиправительственного формирования «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Ан-Нусрой».

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    На территории провинции произошли сразу два нападения на высокопоставленных командиров вооруженной оппозиции. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, первым был убит лидер союзной «Ан-Нусре» организации «Файлак Аш-Шам» Салах Абуд, а затем командир одной из бригад «Ахрар Аш-Шам» — Абу Абдо Аль-Таир. Таким образом, в течение последних 11 дней порядка десяти радикалов различных исламистских формирований были убиты. Местные активисты утверждают, что за повторяющимися нападениями стоят террористы «спящих ячеек» «Исламского государства».

    Гумпомощь от Турции была доставлена в регион. Как передавало агентство новостей QASIOUN NEWS, в провинцию прибыли 26 грузовиков с продовольствием и медикаментами. Кроме того, в Идлиб также была передислоцирована новая партия турецких военных, сообщал Twitter-канал (altuncuserkan).

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    В течение всего дня военные самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии продолжили проводить воздушные атаки военных объектов антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам» северо-восточнее Хамы. Как передавал новостной портал Fars News, в результате боевых вылетов союзников были уничтожены десятки радикалов, несколько единиц военной техники, а также ряд командных пунктов «Ан-Нусры», после чего войскам САР удалось занять деревню Шахатыя. Авиаудары были нанесены после получения точных разведданных о том, что боевики готовят нападение на стратегическую магистраль «дорога жизни».

    Тем временем стало известно, что террористы «Исламского государства», захватившие ранее оккупированные «Джебхат Ан-Нусрой»1 территории, понесли значительные потери в живой силе и военной технике. Как минимум 170 ИГИЛовцев были уничтожены за время вооруженных столкновений в северной части провинции. Однако радикалы ИГ все еще продолжают удерживать ряд населенных пунктов в данном районе.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #саа #дейр эз-зор #ракка #новости сирии #идлиб #даръа #сса #хомс
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    Сирия итоги за сутки на 26 октября 06.00: ВКС РФ и ВВС САР нанесли урон «Нусре», 34 боевика ССА убиты в Даръа
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