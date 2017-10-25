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Украина
Минюст Украины подал в ЕСПЧ иск против России по событиям в Донбассе
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    Минюст Украины подал в ЕСПЧ иск против России по событиям в Донбассе

    21:44  25 Октября 2017
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    Минюст Украины подал в ЕСПЧ иск против России по событиям в Донбассе

    Киев, 25 октября. Украинская сторона подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России, связанный с событиями в Донбассе в 2014 году. Об этом заявил в среду министр юстиции Украины Павел Петренко.

    «По второму делу, о событиях в Донбассе в 2014 году, мы несколько дней назад подали большую юридическую позицию. Это была обязанность Украины как истца», — подчеркнул украинский политик в эфире телеканала NewsONE.

    Киев также передал в ЕСПЧ значительное количество документов и около 100 показаний свидетелей, которые российская сторона якобы не сможет опровергнуть. 

    Кремль неоднократно указывал на тот факт, что РФ не является стороной военного конфликта в Донбассе.

    Напомним, ранее пресс-секретарь Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко  сообщила что жители Донецкой и Луганской народных республик направили более 3060 заявлений в Европейский суд по правам человека, связанных с военными преступлениями Украины.

    Автор: Алексей Громов
    #донбасс #украина #рф
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