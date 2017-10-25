Минюст Украины подал в ЕСПЧ иск против России по событиям в Донбассе

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Киев, 25 октября. Украинская сторона подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России, связанный с событиями в Донбассе в 2014 году. Об этом заявил в среду министр юстиции Украины Павел Петренко.

«По второму делу, о событиях в Донбассе в 2014 году, мы несколько дней назад подали большую юридическую позицию. Это была обязанность Украины как истца», — подчеркнул украинский политик в эфире телеканала NewsONE.

Киев также передал в ЕСПЧ значительное количество документов и около 100 показаний свидетелей, которые российская сторона якобы не сможет опровергнуть.

Кремль неоднократно указывал на тот факт, что РФ не является стороной военного конфликта в Донбассе.

Напомним, ранее пресс-секретарь Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко сообщила что жители Донецкой и Луганской народных республик направили более 3060 заявлений в Европейский суд по правам человека, связанных с военными преступлениями Украины.