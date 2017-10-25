Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
«Лаборатория Касперского» объяснила, как к ней попали секретные файлы АНБ
Весь мир
«Лаборатория Касперского» объяснила, как к ней попали секретные файлы АНБ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Лаборатория Касперского» объяснила, как к ней попали секретные файлы АНБ

    21:21  25 Октября 2017
    50

    «Лаборатория Касперского» объяснила, как к ней попали секретные файлы АНБ

    Москва, 25 октября. Секретные файлы Агентства национальной безопасности (АНБ) США, которые случайно оказались в распоряжении «Лаборатории Касперского», были немедленно удалены. Об этом сообщает официальный сайт компании.

    Сотрудники компании провели телеметрический анализ данных, связанных с расследованием инцидента, который произошел в 2014 году во время расследования атаки хакерской группы Equation. В ходе расследования «Лаборатория» обнаружила ранее неизвестные образцы вредоносного ПО.

    Один из зараженных файлов, переданных на анализ эксперту «Лаборатории Касперского», был архивом, в котором оказались образцы вируса и его исходный код. После того, как эксперты установили, что находится внутри архива, он был удален из систем компании. Как подчеркнули в «Лаборатории Касперского», третьим лицам его не передавали.

    Автор: Антон Зарубин
    #анб #вирус #лабораториякасперского
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        19:46   25 Октября 2017
        128
        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        14:52   25 Октября 2017
        2544
        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        12:07   25 Октября 2017
        686
        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        11:52   25 Октября 2017
        526