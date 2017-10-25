«Лаборатория Касперского» объяснила, как к ней попали секретные файлы АНБ

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Москва, 25 октября. Секретные файлы Агентства национальной безопасности (АНБ) США, которые случайно оказались в распоряжении «Лаборатории Касперского», были немедленно удалены. Об этом сообщает официальный сайт компании.

Сотрудники компании провели телеметрический анализ данных, связанных с расследованием инцидента, который произошел в 2014 году во время расследования атаки хакерской группы Equation. В ходе расследования «Лаборатория» обнаружила ранее неизвестные образцы вредоносного ПО.

Один из зараженных файлов, переданных на анализ эксперту «Лаборатории Касперского», был архивом, в котором оказались образцы вируса и его исходный код. После того, как эксперты установили, что находится внутри архива, он был удален из систем компании. Как подчеркнули в «Лаборатории Касперского», третьим лицам его не передавали.