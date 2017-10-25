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Генерал НАТО опроверг «всплеск» нарушений границ альянса со стороны ВКС РФ
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    Генерал НАТО опроверг «всплеск» нарушений границ альянса со стороны ВКС РФ

    21:31  25 Октября 2017
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    Генерал НАТО опроверг «всплеск» нарушений границ альянса со стороны ВКС РФ

    Вашингтон, 25 октября. Глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел опроверг «всплеск» количества нарушений воздушного пространства стран-членов Альянса со стороны ВКС РФ. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне.

    Журналисты попросили его прокомментировать информацию о якобы участившихся случаях несанкционированного пересечения российскими военными самолетами воздушных границ стран-членов НАТО, однако Петр Павел не согласился с такой постановкой вопроса, опровергнув «всплеск» количества нарушений границ Альянса со стороны ВКС РФ.

    По его словам, инциденты связанные с нарушением воздушных границ стран-членов НАТО со стороны российской авиации происходят исключительно из-за технических ошибок или человеческого фактора.

    «Значительное большинство этих инцидентов подпадает под категорию технических ошибок или ошибок, вызванных человеческим фактором», — подчеркнул генерал НАТО.

    Петр Павел также добавил, что Альянс настроен на восстановление и политических, и военных связей с Россией, однако одним из главных условий для возобновления сотрудничества является урегулирование конфликта на Украине, передает «Утро.ру».

    Автор: Алексей Громов
    #нато #вкс рф #петр павел
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