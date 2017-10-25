Штайнмайер признал наличие нерешенных вопросов в отношениях с Москвой

В Избранное

Москва, 25 октября. У российской и немецкой сторон по-прежнему остается ряд нерешенных вопросов. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который провел в среду переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

«От нормальных отношений мы все еще далеки, есть открытые раны, нерешенные вопросы, прежде всего это касается присоединения Крыма и конфликта на востоке Украины, которые являются бременем и продолжают оставаться бременем для наших взаимоотношений», — цитирует его слова RT.

При этом немецкий политик указал на то, что Берлину и Москве необходимо восстановить определенный минимум доверия.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава России Владимир Путин и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер готовы работать над дальнейшим развитием российско-немецких отношений.