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Политика
Штайнмайер признал наличие нерешенных вопросов в отношениях с Москвой
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    Штайнмайер признал наличие нерешенных вопросов в отношениях с Москвой

    21:14  25 Октября 2017
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    Штайнмайер признал наличие нерешенных вопросов в отношениях с Москвой

    Москва, 25 октября. У российской и немецкой сторон по-прежнему остается ряд нерешенных вопросов. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который провел в среду переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

    «От нормальных отношений мы все еще далеки, есть открытые раны, нерешенные вопросы, прежде всего это касается присоединения Крыма и конфликта на востоке Украины, которые являются бременем и продолжают оставаться бременем для наших взаимоотношений», — цитирует его слова RT.

    При этом немецкий политик указал на то, что Берлину и Москве необходимо восстановить определенный минимум доверия.

    Напомним, ранее стало известно о том, что глава России Владимир Путин и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер готовы работать над дальнейшим развитием российско-немецких отношений.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #фрг
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