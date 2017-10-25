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Неизвестные ранили двоих полицейских в Ессентуках
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    Неизвестные ранили двоих полицейских в Ессентуках

    21:06  25 Октября 2017
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    Неизвестные ранили двоих полицейских в Ессентуках

    Ессентуки, 25 октября. Два сотрудника полиции в Ессентуках получили огнестрельные ранения во время проверки документов. Как сообщает пресс-службе ГУМВД по Ставропольскому краю, один из нападавших был ликвидирован.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел в 17:00. Двое сотрудников ППС патрулировали улицу и заметили подозрительных мужчин. Сотрудники правоохранительных органов попросили их предъявить документы, однако те отказались и открыли огонь.

    Сотрудникам правоохранительных органов удалось ликвидировать из табельного оружия одного из нападавших. Второй преступник скрылся.

    Двое полицейских в результате перестрелки получили ранения. Один полицейский был ранен в ногу, второй в живот. Оба они были госпитализированы в медицинское учреждение. Ведется розыск второго нападавшего. На месте происшествия ведет работу следственно-оперативная группа.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #стрельба #полиция #ессентуки
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