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Экономика
Новак назвал среднюю себестоимость добычи нефти в России
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    Новак назвал среднюю себестоимость добычи нефти в России

    20:44  25 Октября 2017
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    Новак назвал среднюю себестоимость добычи нефти в России

    Москва, 25 октября. Средняя себестоимость добычи барреля нефти на российских месторождениях составляет от десяти до пятнадцати долларов за баррель. Об этом заявил в своем выступлении в Госдуме министр энергетики Александр Новак.

    Он отметил, что эта сумма включает в себя как операционные издержки, так и возврат капитальных инвестиций. На давно действующих месторождениях с амортизированным оборудованием себестоимость добычи может не превышать 2-5 долларов за баррель.

    «А где новое месторождение, арктический шельф, себестоимость, например, не менее $50 за баррель, $40», — приводит слова министра газета «Известия».

    Ранее руководитель «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что российские нефтяники находятся в выгодном положении за счет одной из самых низких в мире себестоимостей добычи нефти.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #нефть #россия #новак #сечин
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