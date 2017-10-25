Новак назвал среднюю себестоимость добычи нефти в России

В Избранное

Москва, 25 октября. Средняя себестоимость добычи барреля нефти на российских месторождениях составляет от десяти до пятнадцати долларов за баррель. Об этом заявил в своем выступлении в Госдуме министр энергетики Александр Новак.

Он отметил, что эта сумма включает в себя как операционные издержки, так и возврат капитальных инвестиций. На давно действующих месторождениях с амортизированным оборудованием себестоимость добычи может не превышать 2-5 долларов за баррель.

«А где новое месторождение, арктический шельф, себестоимость, например, не менее $50 за баррель, $40», — приводит слова министра газета «Известия».

Ранее руководитель «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что российские нефтяники находятся в выгодном положении за счет одной из самых низких в мире себестоимостей добычи нефти.