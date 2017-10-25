Госдеп объявит о решении по новым антироссийским санкциям в ближайшее время

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Вашингтон, 25 октября. Предложения Госдепартамента США по новым санкциям в отношении России проходят межведомственное обсуждение, итоги этих дискуссий будут объявлены в ближайшее время. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

«Администрация президента США Дональда Трампа остается привержена привлечению России к ответственности и уже делала это по ряду направлений», — сказала Сандерс.

По ее словам, США по-прежнему обвиняют Россию в «дестабилизирующих» усилиях в Сирии, а также «препятствию» использования химического оружия.

Сандерс также напомнила, что в августе Трамп подписал закон по ужесточению ограничительных мер в отношении России, после чего Министерство финансов США обновило свой пакет санкции. В настоящее время Госдепартамент проводит межведомственное обсуждение своего пакета санкций против России, результаты которого будут объявлены в ближайшие дни.

Напомним, в конце июля 2017 года Конгресс США одобрил законопроект по ужесточению ограничительных мер в отношении России, Ирана и КНДР, в результате чего санкции принятые предыдущей администрацией Белого дома приобретают форму американских законов.