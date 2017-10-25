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Сирия, 25 октября. Курдские источники заявляют о захвате двух населенных пунктов на левом берегу реки Евфрат в Дейр эз-Зоре. Тела 128 мирных жителей, убитых террористами ИГ1, обнаружены в Эль-Карьятейне. ИГ несет потери в столкновениях с ССА** в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают оказывать поддержку САА в окрестностях Дейр эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили тела 128 убитых мирных жителей в городе Эль-Карьятейн юго-восточнее Хомса; освободили большую часть района Хасарат в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: понесло потери в результате ракетных ударов ССА на юго-западе Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): продолжает столкновения с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в провинции Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла окраины населенного пункта Хараста в районе Восточной Гуты; утратила деревню Шахатыя в северной части Хамы; подверглась ответным ударам САА к северу от Хамы.

«Ахрар Аш-Шам»: вела огонь по городам Аль-Фуа и Кефрая к северо-востоку от Идлиба.

Курды: утверждают, что захватили город Дибан и населенный пункт Аль-Бусайра на восточном берегу Евфрата в Дейр эз-Зоре.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска не прекращаются вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками исламистских организаций «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам». Как передает агентство новостей SANA News, радикалы нанесли удары из минометов по населенному пункту Хараста, часть которого находится под контролем правительственных сил. Исламистами было выпущено не менее семи снарядов. К счастью, никто из мирных жителей и военнослужащих САР не пострадал. Обстрел привел лишь к незначительным повреждениям нескольких зданий.

Провинция Хомс

По данным Сирийского наблюдательного пункта за правами человека (SOHR), 128 тел гражданских лиц были обнаружены в городе Эль-Карьятейн, расположенном к юго-востоку от административного центра провинции. Населенный пункт был освобожден от оккупации «Исламского государства» в конце прошлой недели. Тела находились в братских могилах и канавах. Сообщается, что террористы расстреляли по меньшей мере 116 человек по подозрению в сотрудничестве с сирийскими правительственными войсками. В данный момент саперы Сирийской арабской армии (САА) продолжают разминирование территорий.

Напомним, впервые город был зачищен от ИГИЛовцев в апреле 2016 года, однако после интенсивного продвижения армии САР в Дейр эз-Зоре, террористы, воспользовавшись отсутствием достаточного количества военнослужащих, вновь захватили Эль-Карьятейн. Тем не менее долгое время удерживать город радикалам террористической группировки не удалось.

Провинция Дейр эз-Зор

Появились неподтвержденные данные о том, что Сирийская демократическая армия (SDF) заняла город Дибан, расположенный восточнее Меядина на левом берегу реки Евфрат. Кроме того, курдский источник в сети Twitter (VivaRevolt) сообщает о том, что населенный пункт Аль-Бусайра также перешел код контроль курдских отрядов. Никакой информации о каких-либо ожесточенных боях или потерях сторон не поступало. Напомним, террористы «Исламского государства» добровольно оставляют свои позиции, что говорит о возможном сговоре между SDF и «Исламским государством»1.

Между тем правительственные подразделения продолжают стягивать кольцо окружения вокруг осажденных в городе Дейр эз-Зор радикалов ИГ. Ранее под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешел квартал Аль-Синаа. Теперь же, как передает Twitter-канал (Syria_Hezb_Iran), была освобождена большая часть района Хасарат. Значительную поддержку войскам САР и их союзникам оказали военные самолеты ВКС РФ.

Провинция Даръа

После того как несколькими часами ранее боевикам группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству», удалось захватить часть стратегических позиций Сирийской свободной армии (ССА), исламисты вооруженной оппозиции интенсифицировали удары по опорным пунктам террористов. Согласно информации военного источника в сети Twitter (Desert61Fox), в результате ракетного обстрела со стороны «свободной армии» ИГИЛовцы потеряли две тренировочных базы, артиллерийскую установку и три единицы тяжелой военной техники на юго-западе провинции.

Провинция Идлиб

Несмотря на режим прекращения огня, действующий в провинции Идлиб после успешных переговоров в Астане, боевики антиправительственного формирования «Ахрар Аш-Шам» не перестают обстреливать укрепрайоны Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях городов Аль-Фуа и Кефрая к северо-востоку от Идлиба. Как сообщает Twitter-канал (markito0171), несколько шиитских военнослужащих были убиты в результате артиллерийских ударов. Напомним, населенные пункты постоянно подвергаются обстрелам исламистов вооруженной оппозиции.

Провинция Хама

Военный источник в социальной сети Twitter (C_Military1) сообщает о начале нового наступления Сирийской арабской армии (САА) к северо-востоку от административного центра региона. По сведениям источника, в результате ожесточенных столкновений правительственным войска удалось отбить у радикалов «Ан-Нусры»*** деревню Шахатыя. Никакой информации о потерях сторон пока не поступало. Отмечается, что это стало возможным благодаря боевым вылетам ВКС РФ. Ранее сообщалось о том, что авиаударами российской авиации было уничтожено большое количество боевиков, а также военной техники «Джебхат Фатх Аш-Шам»1.

Между тем артиллерия подразделений САР провела ответный обстрел опорных пунктов исламистов коалиции «Тахрир Аш-Шам» на окраине населенного пункта Аль-Латамина севернее Хамы, передает Twitter-канал (MahmodHamway).

Ирак

Вооруженные силы Ирака продолжают подготовку к военной операции по зачистке территорий сирийско-иракской границы на западе провинции Аль-Анбар. Наиболее крупными городами на данном направлении являются Рава и Аль-Каим. Иракские ВВС ужа начали наносить авиаудары по укрепрайонам террористической группировки, передает информационное агентство Daily Sabah. Однако о начале наземного наступления пока не было объявлено.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)