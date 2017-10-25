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Президента Бразилии госпитализировали из-за ухудшения самочувствия
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    Президента Бразилии госпитализировали из-за ухудшения самочувствия

    20:28  25 Октября 2017  /обновлено: 20:31  25 Октября 2017
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    Президента Бразилии госпитализировали из-за ухудшения самочувствия

    Рио-де-Жанейро, 25 октября.  Президент Бразилии Мишел Темер был доставлен в одну из больниц в Рио-де-Жанейро после внезапного ухудшения самочувствия. Об этом сообщает бразильское телевидение.

    Подробные данные о состоянии бразильского лидера пока не сообщаются. О том, что Темер был госпитализирован, журналистам рассказали депутаты возглавляемой им Партии бразильского демократического движения (ПБДМ): Дарсисио Перонди и Лело Коимбра Флавиа.  

    Президент был доставлен в хирургический центр военного госпиталя.

    По словам представителя администрации президента, его госпитализация была связана с урологическими проблемами. Отмечается, что лечащий врач Темера порекомендовал ему пройти медицинское обследование.

    Напомним, что в настоящий момент нижняя палата бразильского парламента обсуждает, нужно ли продолжать расследование против президента Темера, которого ранее обвинили в коррупции.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #президент #бразилия #госпиталь #мишел темер
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