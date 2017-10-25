Президента Бразилии госпитализировали из-за ухудшения самочувствия

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Рио-де-Жанейро, 25 октября. Президент Бразилии Мишел Темер был доставлен в одну из больниц в Рио-де-Жанейро после внезапного ухудшения самочувствия. Об этом сообщает бразильское телевидение.

Подробные данные о состоянии бразильского лидера пока не сообщаются. О том, что Темер был госпитализирован, журналистам рассказали депутаты возглавляемой им Партии бразильского демократического движения (ПБДМ): Дарсисио Перонди и Лело Коимбра Флавиа.

Президент был доставлен в хирургический центр военного госпиталя.

По словам представителя администрации президента, его госпитализация была связана с урологическими проблемами. Отмечается, что лечащий врач Темера порекомендовал ему пройти медицинское обследование.

Напомним, что в настоящий момент нижняя палата бразильского парламента обсуждает, нужно ли продолжать расследование против президента Темера, которого ранее обвинили в коррупции.