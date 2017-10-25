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Положение беженцев в подконтрольной США части Хамы ухудшается – Центр по примирению
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    Положение беженцев в подконтрольной США части Хамы ухудшается – Центр по примирению

    20:11  25 Октября 2017
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    Положение беженцев в подконтрольной США части Хамы ухудшается – Центр по примирению

    Москва, 25 октября. В контролируемой США части сирийской провинции Хама продолжает ухудшаться положение беженцев, размещенных в лагере Эр-Рукбан. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

    Как отмечает российское ведомство, в лагере активно распространяются наркотики, а также ведется вербовка  людей в террористические организации.

    «Гуманитарная ситуация в лагере беженцев Эр-Рукбан (провинция Хомс, 18 км южнее населенного пункта Эт-Танф), находящемся внутри зоны, контролируемой группировкой США, ухудшается. Здесь продолжается распространение наркотиков, агитация и вербовка людей в террористические организации», – отмечают в Центре.

    Кроме того, американское военное руководство не предоставляет членам международных гуманитарных организаций с территории Сирии доступ в данный лагерь и активно препятствует доставке гуманитарных грузов, отметили в ведомстве.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #беженцы #сша #сирия #хама
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