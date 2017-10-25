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Путин обсудил со Штайнмайером взаимодействие РФ и Германии в области энергетики
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    Путин обсудил со Штайнмайером взаимодействие РФ и Германии в области энергетики

    20:18  25 Октября 2017
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    Путин обсудил со Штайнмайером взаимодействие РФ и Германии в области энергетики

    Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин обсудил с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером взаимодействие Москвы и Берлина в области энергетики.

    «На переговорах с господином Штайнмайером поговорили о традиционной сфере двусторонних отношений — энергетике. Высказались за укрепление промышленной кооперации», — сказал Путин по итогам переговоров.

    Глава государства также добавил, что несмотря на известные сложности, отношения России и Германии развиваются, а немецкий бизнес намерен расширять свою деятельность в РФ. Путин подчеркнул, что приток прямых инвестиций из ФРГ за первый квартал 2017 года достиг 312 миллионов долларов, что превысило показатели за весь прошлый год (225 млн долларов).

    Автор: Алексей Громов
    #путин #россия #штайнмайер #германия
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