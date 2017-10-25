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Путин: РФ и ФРГ будут расширять межрегиональное сотрудничество общественных организаций
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    Путин: РФ и ФРГ будут расширять межрегиональное сотрудничество общественных организаций

    20:20  25 Октября 2017
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    Путин: РФ и ФРГ будут расширять межрегиональное сотрудничество общественных организаций

    Москва, 25 октября. Россия и Германия будут расширять межрегиональное сотрудничество по линии общественных организаций. Об этом было объявлено по итогам переговоров между главой Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штаймайером.

    «В ходе переговоров условились задействовать расширение межрегионального сотрудничества и контактов, в том числе и по линии общественных организаций», — отметил российский президент.

    Путин также напомнил о том, что Штайнмайер принял участие в церемонии передачи в собственность лютеран церкви Кафедрального собора святых Петра и Павла. Данное мероприятие было приурочено к 500-летию Реформации.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что сотрудничество с Берлином является для Москвы одним из приоритетных направлений деятельности.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #россия #фрг
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