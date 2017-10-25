Штайнмайер призвал улучшать отношения между РФ и Германией путем диалога

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Москва, 25 октября. Россия и Германия должны противодействовать отчуждению между странами, которое возникло в последние годы. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Я убежден в том, что надо противодействовать отчуждению, которое имело место между нашими странами в прошедшие годы. Для этого необходимо продолжать диалог, необходимы долгосрочные намерения с обеих сторон на преодоление кризиса», — сказал Штайнмайер.

Он также добавил, что это его первый визит в Россию в качестве президента ФРГ, отметив, что намерен внести весомый вклад в улучшение взаимоотношений между Россией и Германией, находясь в этой должности.

Кроме того, президент Германии передал Владимиру Путину приветствие от федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.