Сирия сегодня: САА отбила у ИГ стратегический район Дейр эз-Зора, террористы напали на «Аль-Ярмук»

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Сирия, 25 октября. Сирийские военные освободили стратегически важный район в Дейр эз-Зоре от террористов; боевики ИГИЛ1 захватили большую часть лагеря беженцев «Аль-Ярмук»; на пути в Тартус был замечен российский паром «Александр Ткаченко». Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

САА освобождает важный район в Дейр эз-Зоре

Сирийская арабская армия (САА) прорвала линию обороны «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в стратегическом промышленном районе Дейр эз-Зора, освободив его полностью после боев, продолжавшихся почти сутки, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Во главе с 4-й механизированной дивизией и «Силами Тигров» военнослужащие армии Башара Асада начали операцию по освобождению Индустриального района накануне вечером, но временно приостановили нападение ночью, с тем, чтобы их атакующие штурмовики бомбардировали позиции ИГИЛ.

Агентство отмечает, что сирийские военные возобновили свое наступление на позиции террористов ранним утром в среду, после чего отрядам САА удалось освободить крупные части промышленного района, которые на протяжении 24 месяцев занимали радикальные исламисты.

С освобождением Индустриального района сирийская армия получила возможность взять под свой контроль близлежащий остров Сакр в течение следующих десяти дней.

ИГИЛ захватывает большую часть лагеря «Аль-Ярмук»

Террористы ИГ начали крупное нападение в лагере «Аль-Ярмук», нацеленное на районы, контролируемые боевиками «Джейш Аль-Ислам» («Армия ислама» — коалиция сирийских повстанцев исламистского направления; укрывается в Восточной Гуте Сирии), сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Согласно официальному медиа-крылу террористической группы, их войска захватили больницу, расположенную в лагере «Аль-Ярмук» и несколько зданий неподалеку. Первоначально медиа-крыло ИГИЛ разместило фотоотчет о боестолкновениях, однако позднее фотографии были удалены.

Большая часть лагеря «Аль-Ярмук» находится под контролем ИГИЛ, а значит — мирное население района оказалось в террористической ловушке. В то время как Сирийский Красный Полумесяц и ООН пытались доставить гуманитарную помощь в осажденные районы «Аль-Ярмука», их конвои блокировались террористами.

Ранее «Газета.ру» сообщала о задержании девятирых человек по подозрению в связях с ИГИЛ в Индонезии. отмечается, что власти страны опасаются возвращения террористов, примкнувших к экстремисткой группе в Сирии на родину.

«Александр Ткаченко» идет в Тартус

Крупное российское военно-морское судно пробирается из Черного моря в сирийский город-порт Тартус, расположенный на побережье Средиземного моря, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

По сообщениям, российский паром «Александр Ткаченко» прошел через Хиосский пролив с большим количеством военной техники и направляется в Тартус. По слухам, на прошлой неделе «Александр Ткаченко» впервые направился в сторону сирийских вод.

1 Организация запрещена на территории РФ.