Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
«Лаборатория Касперского» объяснила, как к ней попали секретные файлы АНБ
Новости Сирии
Сирия сегодня: САА отбила у ИГ стратегический район Дейр эз-Зора, террористы напали на «Аль-Ярмук»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия сегодня: САА отбила у ИГ стратегический район Дейр эз-Зора, террористы напали на «Аль-Ярмук»

    20:12  25 Октября 2017
    742

    Сирия сегодня: САА отбила у ИГ стратегический район Дейр эз-Зора, террористы напали на «Аль-Ярмук»

    Сирия, 25 октября. Сирийские военные освободили стратегически важный район в Дейр эз-Зоре от террористов; боевики ИГИЛ1 захватили большую часть лагеря беженцев «Аль-Ярмук»; на пути в Тартус был замечен российский паром «Александр Ткаченко». Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    САА освобождает важный район в Дейр эз-Зоре

    Сирийская арабская армия (САА) прорвала линию обороны «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в стратегическом промышленном районе Дейр эз-Зора, освободив его полностью после боев, продолжавшихся почти сутки, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Во главе с 4-й механизированной дивизией и «Силами Тигров» военнослужащие армии Башара Асада начали операцию по освобождению Индустриального района накануне вечером, но временно приостановили нападение ночью, с тем, чтобы их атакующие штурмовики бомбардировали позиции ИГИЛ.

    Агентство отмечает, что сирийские военные возобновили свое наступление на позиции террористов ранним утром в среду, после чего отрядам САА удалось освободить крупные части промышленного района, которые на протяжении 24 месяцев занимали радикальные исламисты.

    С освобождением Индустриального района сирийская армия получила возможность взять под свой контроль близлежащий остров Сакр в течение следующих десяти дней.

    САА освобождает важный район в Дейр эз-Зоре

    ИГИЛ захватывает большую часть лагеря «Аль-Ярмук»

    Террористы ИГ начали крупное нападение в лагере «Аль-Ярмук», нацеленное на районы, контролируемые боевиками «Джейш Аль-Ислам» («Армия ислама» — коалиция сирийских повстанцев исламистского направления; укрывается в Восточной Гуте Сирии), сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Согласно официальному медиа-крылу террористической группы, их войска захватили больницу, расположенную в лагере «Аль-Ярмук» и несколько зданий неподалеку. Первоначально медиа-крыло ИГИЛ разместило фотоотчет о боестолкновениях, однако позднее фотографии были удалены.

    ИГИЛ захватывает большую часть лагеря «Аль-Ярмук»

    Большая часть лагеря «Аль-Ярмук» находится под контролем ИГИЛ, а значит — мирное население района оказалось в террористической ловушке. В то время как Сирийский Красный Полумесяц и ООН пытались доставить гуманитарную помощь в осажденные районы «Аль-Ярмука», их конвои блокировались террористами.

    Ранее «Газета.ру» сообщала о задержании девятирых человек по подозрению в связях с ИГИЛ в Индонезии. отмечается, что власти страны опасаются возвращения террористов, примкнувших к экстремисткой группе в Сирии на родину.

    «Александр Ткаченко» идет в Тартус

    Крупное российское военно-морское судно пробирается из Черного моря в сирийский город-порт Тартус, расположенный на побережье Средиземного моря, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    По сообщениям, российский паром «Александр Ткаченко» прошел через Хиосский пролив с большим количеством военной техники и направляется в Тартус. По слухам, на прошлой неделе «Александр Ткаченко» впервые направился в сторону сирийских вод.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #алеппо #дамаск #хама #хмеймим #вкс рф #игил #асад #пальмира #дейр эз-зор #ракка #латакия #ирия #идлиб #тартус #хомс
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        19:46   25 Октября 2017
        124
        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        14:52   25 Октября 2017
        2540
        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        12:07   25 Октября 2017
        684
        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        11:52   25 Октября 2017
        525