Американский бомбардировщик B-21 будет создан по устаревшим технологиям

Американский бомбардировщик B-21 может быть создан на основе устаревших технологий. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Тайлера Роговэя «The Future Of Stealth Is «Morphing Wing» Technology, But Will The B-21 Feature It?» («Деформирующееся крыло – будущее технологий Стелс, но сможет ли В-21 похвастаться таким крылом?»).

В сфере аэрокосмических исследований и разработок происходит тихая революция, связано это с переосмыслением ключевой технологии, которая создала возможность пилотируемого полета – механизации крыла.

Новая технология деформирования крыла (также называемая морфингом крыла) становится одной из самых перспективных технологий в авиации. В сочетании с новейшими компьютерными технологиями и передовыми технологиями композитного строения морфинг крыльев позволяет создавать более эффективные, легкие, менее сложные и даже более безопасные аэродинамические формы. Когда же речь идет о применении этой технологии военными, то на первый план выходит ее невероятно низкая заметность, которая может в значительной степени улучить характеристики боевых самолетов.

Сегодня существует множество концепций деформирующихся крыльев, в том числе замена традиционных крыльев на крылья с гораздо менее подвижными частями, но с более обтекаемой формой, что особенно актуально на больших высотах. Закрылки и элероны все еще актуальны, но они встраиваются в само крыло с небольшим количеством консолей. Еще одна концепция Братьев Райт позволяет деформировать крыло с помощью композитных структур, дает возможность использовать небольшие изменения в форме крыла для управления полетом.

Объединение этих концепций обеспечит уникальную синергию — во время конечных фаз полета или при необходимости резких маневров будут использоваться смешанные клапаны и элероны, а при плавных маневрах будут применяться небольшие изменения формы крыла.

Такая идея, конечно, привлекательна для общей и коммерческой авиации, но когда нужно построить воздушный боевой самолет с наименьшей возможной радиолокационной заметностью, эта технология может совершить революцию.

Использование закрылок и флаперонов не способствует низкой наблюдаемости самолета. Большие бесшовные закругленные формы и структуры лучше всего подходят для снижения наблюдаемости воздушного судна.

В современном мире радары, датчики и другие сенсорные системы совершенствуются практически непрерывно. То, что может быть невидимым для одного радара под одним углом, может быть легко замечено другим радаром, рассматривающим одну и ту же цель под другим углом.

В прошлом самолет-невидимка, такой как F-117, мог быть видимым на радаре в течение коротких периодов времени под определенными углами, но не таким образом, чтобы позволить системе противовоздушной обороны нанести по нему удар. Самолет мог оставаться недосягаемым, используя особую тактику и находясь в правильном положении в необходимое время. Сегодня, когда системы противовоздушной обороны становятся намного более сложными и эффективными, а точность низкочастотных радиолокаторов улучшается за счет передовой компьютерной обработки, широкополосное скрытие самолета становится важнее, чем когда-либо. Поэтому Пентагон и крупные оборонные подрядчики направляют значительные инвестиции на освоение технологии деформирования крыла.

Вопрос в том, насколько далеко уже продвинулась эта технология в классифицированном мире? Ранее уже были разговоры о различных проведенных испытаниях самолетов с деформирующимся крылом. Предполагается, что даже P-175 Polecat с крыльями Skunk Works был построен для проверки способностей крыла с малым радиусом деформации и с использованием скручивающейся конструкции крыла. Это было более десяти лет назад, и с тех пор даже говорили о том, что американский бомбардировщик следующего поколения, который теперь известен, как B-21 Raider, может быть оснащен новыми продвинутыми крыльями с этой технологией.

Известно, что B-21 будет летать на больших высотах и отличаться чрезвычайно низкой наблюдаемостью за счет своей конструкции. Хотя мы знаем, что зачастую разработчики стараются использовать «зрелые» технологии для снижения издержек и рисков, новый самолет должен быть поистине передовым, чтобы оставаться актуальным на протяжении будущих десятилетий. С другой стороны, по имеющейся информации, он будет иметь ту же форму, что и оригинальная конструкция бомбардировщика Advancedrop от компании Northrop. Возможно, эта форма уже устаревшая, но если B-21 будет обладать технологией морфинга крыла, она компенсирует этот недостаток.

Независимо от того, будет ли B-21 обладать такой способностью или нет, будущие передовые самолеты-невидимки и беспилотники определенно будут. За морфингом крыла будущее стелс-технологий.

Беспилотные летательные аппараты, в конечном итоге, будут доминировать в воздушной войне. И более низкая наблюдаемость, меньшее количество деталей (особенно тех, которые движутся и повышают эффективность крыла) — это отправная точка для этой технологии.

Способность приспосабливаться к полученным повреждениям во время битвы и возможность сохранять функциональность — это еще одна область, где морфинговые крылья могут оказаться очень полезными для военных самолетов. Сегодня, если боевой самолет получает повреждение крыла, он, скорее всего, не сможет даже совершить аварийную посадку. Но конструкция деформирующегося крыла может потенциально компенсировать повреждения, обеспечивая самолету хоть какую-то возможность совершения маневров. При правильном программировании крыла и бортового компьютера, можно обеспечить хорошую управляемость, используя сочетание неповрежденных поверхностей и морфинга крыльев.

Возможно даже, что деформирующиеся крылья смогут адаптировать свою форму, исходя из угроз вокруг. Другими словами, если летательный аппарат обнаруживает вражеский радиолокатор, он может мгновенно изменить свою форму крыла так, чтобы стать практически невидимым для противника, при этом не изменяя существенно курс полета.

Все это сделает самолеты более эффективными, легкими, безопасными и адаптируемыми, кроме того, их будет дешевле обслуживать. И хотя мы все еще не используем эту технологию для коммерческих полетов, вероятно, можно с уверенностью сказать, что она уже существует и даже может быть достаточно «зрелой», чтобы тайно использоваться военными в области аэрокосмической техники. Это очень захватывающая мысль.

Военные самолеты-невидимки с деформирующимся крылом — это определенно нечто более грандиозное, чем «кажется с первого взгляда».