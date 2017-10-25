Путин обсудил со Штайнмайером ситуацию вокруг КНДР и иранской ядерной сделки

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Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером кризис на Корейском полуострове, а также ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.

«Обменялись мнениями также по ситуации вокруг иранской ядерной программы и кризиса на Корейском полуострове», — сказал Путин по итогам встречи с президентом Германии.

Глава государства также добавил, что в ходе переговоров со Штайнмайером помимо вопросов международной и региональной тематики подробно обсуждались различные аспекты двустороннего взаимодействия и укрепления межгосударственных связей между Россией и Германией.