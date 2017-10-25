Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Штайнмайер призвал улучшать отношения между РФ и Германией путем диалога
Политика
Путин обсудил со Штайнмайером ситуацию вокруг КНДР и иранской ядерной сделки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин обсудил со Штайнмайером ситуацию вокруг КНДР и иранской ядерной сделки

    19:48  25 Октября 2017
    39

    Путин обсудил со Штайнмайером ситуацию вокруг КНДР и иранской ядерной сделки

    Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером кризис на Корейском полуострове, а также ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.

    «Обменялись мнениями также по ситуации вокруг иранской ядерной программы и кризиса на Корейском полуострове», — сказал Путин по итогам встречи с президентом Германии.

    Глава государства также добавил, что в ходе переговоров со Штайнмайером помимо вопросов международной и региональной тематики подробно обсуждались различные аспекты двустороннего взаимодействия и укрепления межгосударственных связей между Россией и Германией.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #россия #штайнмайер #германия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        14:52   25 Октября 2017
        2426
        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        12:07   25 Октября 2017
        638
        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        11:52   25 Октября 2017
        478
        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        10:35   25 Октября 2017
        305