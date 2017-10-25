Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

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Москва, 25 октября. Глава Российской Федерации Владимир Путин обсудил с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером ситуацию в зоне военного конфликта в Донбассе.

«Мы с господином президентом в очередной раз отметили, что основой устойчивого, всеобъемлющего урегулирования на юго-востоке Украины должно быть неуклонное выполнение минских договоренностей», — подчеркнул российский лидер, комментируя итоги встречи со Штайнмайером.

Кроме того, политики обсудили инициативу Москвы, посвященную подготовке и отправке в Донбасс миссии ООН (для обеспечения безопасности представителей СММ ОБСЕ, которые находятся в зоне регионального конфликта).

Напомним, ранее стало известно о том, что глава Российской Федерации Владимир Путин и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер готовы работать над дальнейшим развитием российско-немецких отношений.