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Политика
Путин обсудил со Штайнмайером ситуацию вокруг КНДР и иранской ядерной сделки
Политика
Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс
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    Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

    19:46  25 Октября 2017
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    Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

    Москва, 25 октября. Глава Российской Федерации Владимир Путин обсудил с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером ситуацию в зоне военного конфликта в Донбассе.

    «Мы с господином президентом в очередной раз отметили, что основой устойчивого, всеобъемлющего урегулирования на юго-востоке Украины должно быть неуклонное выполнение минских договоренностей», — подчеркнул российский лидер, комментируя итоги встречи со Штайнмайером.

    Кроме того, политики обсудили инициативу Москвы, посвященную подготовке и отправке в Донбасс миссии ООН (для обеспечения безопасности представителей СММ ОБСЕ, которые находятся в зоне регионального конфликта).

    Напомним, ранее стало известно о том, что глава Российской Федерации Владимир Путин и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер готовы работать над дальнейшим развитием российско-немецких отношений.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #донбасс #штайнмайер
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