Нашумевший проект «ЛО-ЛИ-ТА» отметил годовщину: «Нападки на Набокова – от недалекого ума». ФАН-ТВ

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«Лолита» Владимира Набокова до сих пор вызывает общественный резонанс и массу пересудов. Это одно из самых известных произведений легендарного писателя. Возымевший мировой успех, получивший многочисленные воплощения в театре и кинематографе, роман с момента выхода и по сей день подвергается шквалу критики. В Санкт-Петербурге и не только неоднократно проводились акции протеста. Активисты требовали отмены спектаклей о Лолите, мотивируя свою позицию тем, что содержание романа аморально. И неоднократно эти требования удовлетворялись. Однако новый независимый театральный проект «ЛО-ЛИ-ТА», родившийся в Культурной столице России, успешно существует уже год. Он играется в разных городах на малых сценических площадках, а коллектив его создателей немногочислен. Съемочная группа ФАН-ТВ отправилась в дом-музей Федора Шаляпина, чтобы познакомиться с создателями «ЛО-ЛИ-ТЫ».

О том, как возникла и развивалась идея «Лолиты» в новом прочтении, корреспондентам ФАН-ТВ рассказала режиссер проекта Елена Павлова.

– На самом деле, всё просто. Автор идеи – Александр Машанов. Я выиграла фестиваль короткометражных спектаклей «Короче», а он был одним из организаторов, является ведущим актером в Санкт-Петербурге. После этого он мне предложил поставить этот замечательный спектакль. Видимо, ему понравился мой стиль работы, то, как я работаю с актерами, как умею выстроить свет и звук. У него уже была готова идея, в которой «Лолита» перенесена в Советский Союз. Мы стали ее доделывать.

Сам же автор идеи Александр Машанов в спектакле играет главного героя – Гумберта Гумберта. Он рассказал, что для любого актера большая честь прикоснуться к шедеврам мировой литературы, к коим, безусловно, относится и роман Набокова.

– Это не буквальное прочтение, а наши «размышления на тему». Там минимум текста, очень визуальная, тонкая и лирическая история про любовь. Собственно, я играю Гумберта, а молодая артистка Маша Рейн (она еще студентка) играет Лолиту. В этом смысле нам очень повезло с кастингом. Просто изумительное попадание в образ нашей Лолиты! Можно сказать, она весь спектакль на своем обаянии, таланте, молодости и красоте держит.

– Были случаи резко негативной реакции общественности на спектакль «Лолита». Вы сталкивались с подобными протестами в процессе подготовки?

– Нет, мы не сталкивались. Мне известны эти случаи, и это ведь, на самом деле, от людей глупых, очень некультурных и ограниченных. Которые для собственного пиара мутят воду и кидаются грязью в хороших, знаменитых и достойных людей. Мы это делаем не для того, чтобы какой-то скандал учинить. Просто это одно из моих любимых произведений. Это шедевр мировой литературы, я считаю. И как-то к нему прикоснуться – это для любого артиста, мне кажется, мечта. Глупо было бы этого не делать только потому, что каким-то там далеким и ограниченным людям это может не понравиться. Это их личное дело, мы не нарушаем никаких законов, это совершенно творческий процесс.

Мария Рейн, студентка Санкт-Петербургского ГИКа, молодая актриса, которой досталась роль Лолиты в спектакле, поддерживает мнение своих коллег. Маша рассказала корреспондентам ФАН-ТВ, что сама познакомилась с произведением Набокова в 18 лет (сейчас девушке 20), и случилось это буквально за полгода до того, как ей предложили попробоваться на эту роль

– Для меня это история любви, какой-то странной и непонятной. Это отношения, которые заведомо имеют летальный исход, которые не будут существовать. Наш спектакль для меня – это больше градация отношений. Того, как они начинаются, идут, и чем они должны закончиться.

– Мария, расскажите, пожалуйста, как вы попали в такую постановку, как «Лолита».

– Я училась на втором курсе, мне написала выпускница нашего института, Лена (речь о Елене Павловой, ныне – режиссере спектакля, – прим. ред.) с таким предложением: «Маш, попробуй сыграть у нас Лолиту». Сначала я была в ступоре. Потому что совершенно недавно познакомилась с романом, буквально за полгода до этого. Была немножко в шоке, но восприняла его не так буквально, как люди, которые читают его, допустим, в 13 лет, у которых он вызывает какое-то отвращение. У меня был странный ступор, на предмет «что же это за девушка, что же за любовь такая в романе?» Я согласилась, и первый, кто узнал, что я буду играть Лолиту, – мой папа. Я к нему подошла и сказала: «Пап, представляешь меня пригласили попробовать сыграть Лолиту». Он не творческий человек, он инженер. Папа сказал: «Ну, знаешь, Маш… Это интересный образ», – смеется девушка.

– Как реагирует зритель на вашу постановку?

– Разные люди приходят, по-разному и реагируют. Одни в восторге, потом пишут и мне, и режиссеру. Кто-то пишет, что это ужасно. Но если зрителя вообще трогает, я считаю, что это прекрасно. Если он испытывает даже отвращение, это уже хорошо. Если понравилось – вообще прекрасно.

Мария Рейн также рассказала, что спектакль хорошо встретили в Москве. И на родине постановки его посещают люди, в основном понимающие творчество Набокова. На каждом спектакле бывает всего несколько десятков зрителей. Свободный театральный проект делается, как мы уже писали, малыми силами – сценические площадки тоже подбираются небольшие.

– О чем стараетесь думать перед очередным выходом на сцену в этом образе?

– Я каждый раз пытаюсь полюбить своего Гумберта. Потому что сначала мне было немного сложно смотреть на ровесника моего папы и представить, что я могу быть с ним откровенной в сценах. Настраиваю себя на то, что должно быть искренне и классно.

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