Сирия и ВКС РФ побеждают: как «русский медведь» изменит расклад сил на Ближнем Востоке

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Несмотря на то, что российская авиационная группировка действовала и продолжает действовать в Сирии исключительно против «Исламского государства»1, «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (группировки запрещены в РФ) и других террористических организаций, Запад продолжает воспринимать РФ как своего конкурента в борьбе за влияние на Ближнем Востоке. Однако разница в том, что ВКС РФ, не претендуя на укрепление своих позиций в регионе, сами собой приобретают влияние, в то время как Соединенные Штаты и их союзники теряют былое положение, несмотря на все попытки усилить свою власть.

Все больше западных и прозападных военных аналитиков и изданий СМИ признают главенствующую роль именно российских ВКС в борьбе против ИГ1. Более того, некоторые источники даже, например, говорят о победе России в Сирии или, по крайней мере, о ее наибольшем влиянии в рамках сирийского конфликта.

Не только вооруженное противостояние международному терроризму обеспечило российским силам столь высокую оценку даже некоторых американских и европейских изданий СМИ. По мнению политолога Дмитрия Солонникова, ключевой вклад РФ в урегулирование сирийского кризиса лежит не только в сфере военного искусства, но и в области дипломатической работы. Об этом директор Института современного государственного развития рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

«Россия и официальный Дамаск на сегодняшний день, действительно, являются наиболее сильными игроками в регионе. Российская сторона не только нанесла решающий удар по ИГИЛ1, но также она является локомотивом процесса политического урегулирования. Но когда об этом же говорят иностранные СМИ, следует смотреть внимательнее. Это можно трактовать с нескольких позиций. С одной стороны, они говорят — «Смотрите, вооруженная оппозиция проигрывает!» — и это должно подстегивать европейских политиков больше помогать боевикам-оппозиционерам. Но с другой стороны — можно рассматривать подобную политику западных СМИ, конечно, и как реальную констатацию факта».

Эксперт подчеркивает, что влияние, которое приобрела российская сторона посредством всесторонней работы над разрешением сирийского кризиса, в дальнейшем серьезно изменит ситуацию в ближневосточном регионе. По его словам, спрогнозировать то, как именно, пока очень сложно, но в любом случае фактор усиления РФ должен значительно перекроить обстановку. Пока можно заключить лишь то, что ослабление роли Соединенных Штатов в этом районе мира, которое является прямым следствием укрепления здесь же положения России, должно позитивно сказаться на дальнейшем развитии ситуации на Ближнем Востоке.

«Нарисовать будущую картину положения дел в этом регионе пока, наверное, вряд ли возможно, поскольку конфликт в Сирии еще не закончен. Участие в послевоенном урегулировании обстановки, скорее всего, будут принимать многие внешние участники. Кроме того, пока сложно представить, как сложатся дальнейшие отношения между отдельными ключевыми игроками — например, между Ираном и Израилем — и какую сторону займет Москва, которая является стратегическим союзником Тегерана, но при этом поддерживает традиционно теплые отношения с Тель-Авивом».

Одним из главных и ближайших актуальных вопросов региона после окончательного уничтожения террористических группировок в САР станет восстановление арабской республики. Свой вклад в реставрацию инфраструктуры и экономики уже успели внести РФ, Китай и Иран. Как подчеркнул в ходе интервью Дмитрий Солонников, особое значение будет иметь процесс восстановления промышленности страны, а также то, какие именно государства поучаствуют в нем.

«Будет актуален вопрос о внутрисирийском мирном развитии. В частности — как будет строиться промышленность САР? Будут ли строиться новые нефте- и газопроводы? Если да, то с участием каких стран? Впрочем, и до этого еще немало времени. Но, нас, несомненно, ждет новая карта Ближнего Востока. Этот регион будет серьезно меняться. То, что Россия продемонстрировала в Сирии, позволит ей сыграть серьезную роль в дальнейшем будущем этого региона мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.