Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин обсудил со Штайнмайером ситуацию вокруг КНДР и иранской ядерной сделки
Политика
Путин и Штайнмайер заявили о готовности развивать отношения между РФ и Германией
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин и Штайнмайер заявили о готовности развивать отношения между РФ и Германией

    19:29  25 Октября 2017  /обновлено: 19:41  25 Октября 2017
    62

    Путин и Штайнмайер заявили о готовности развивать отношения между РФ и Германией

    Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин и немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер констатировали готовность Москвы и Берлина работать над развитием отношений двух стран, несмотря на политические сложности. Об этом заявил глава государства по итогам переговоров.

    «Констатировали, что, несмотря на известные политические сложности, российско-германские отношения не стоят на месте, и мы готовы сообща работать над дальнейшим их развитием», — заявил Путин.

    Глава государства также выразил надежду, что визит Штайнмайера в Москву станет толчком для укрепления межгосударственных связей между Россией и Германией.

    В свою очередь Штайнмайер отметил, что отношения Москвы и Берлина пока далеки от нормальных, однако необходимо предпринимать совместные усилия для их улучшения, несмотря на существующие противоречий. По его словам, «домашним заданием» по итогам сегодняшних переговоров станут совместные усилия России и Германии по укреплению и улучшению отношений.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #россия #штайнмайер #германия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        14:52   25 Октября 2017
        2422
        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        12:07   25 Октября 2017
        637
        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        11:52   25 Октября 2017
        477
        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        10:35   25 Октября 2017
        303