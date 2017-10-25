Путин и Штайнмайер заявили о готовности развивать отношения между РФ и Германией

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Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин и немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер констатировали готовность Москвы и Берлина работать над развитием отношений двух стран, несмотря на политические сложности. Об этом заявил глава государства по итогам переговоров.

«Констатировали, что, несмотря на известные политические сложности, российско-германские отношения не стоят на месте, и мы готовы сообща работать над дальнейшим их развитием», — заявил Путин.

Глава государства также выразил надежду, что визит Штайнмайера в Москву станет толчком для укрепления межгосударственных связей между Россией и Германией.

В свою очередь Штайнмайер отметил, что отношения Москвы и Берлина пока далеки от нормальных, однако необходимо предпринимать совместные усилия для их улучшения, несмотря на существующие противоречий. По его словам, «домашним заданием» по итогам сегодняшних переговоров станут совместные усилия России и Германии по укреплению и улучшению отношений.