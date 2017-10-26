Когда полиция бессильна: кто превращает Украину в рассадник криминалитета и экстремизма

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Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил с сенсационным заявлением. Согласно приведенным им данным, число нераскрытых убийств на территории страны за последние три года превысило 10 тысяч, грабежей — 450 тысяч, а ежедневное использование незарегистрированных единиц огнестрельного оружия в быту вообще не поддается подсчету. В пику своему оппоненту — главе украинского МВД Арсену Авакову — Луценко констатировал неспособность местных правоохранителей сдерживать «разгул преступности и экстремизма и создание на Украине новых незаконных военизированных группировок». Независимые аналитики утверждают, что подобное заявление может нанести сокрушительный удар по так называемой «новой политике» официального Киева в целом и «демократическим начинаниям [Петра] Порошенко» в частности. Кто превращает Украину в рассадник экстремизма, разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Местные телевизионные каналы, а также интернет-сайты по всей Украине открыли для себя новую благодарную аудиторию. Практически каждое утро внушительного вида спортсмены и тренеры по самообороне рассказывают соотечественникам, как не стать жертвой воров, насильников, грабителей и даже террористов. Советы даются самые разнообразные: от полного подчинения требованиям того или иного вымогателя до вступления со злоумышленником в прямое противостояние.

«Такие рубрики бьют все мыслимые рейтинги, — комментирует для ФАН координатор одного из киевских медиа-проектов Станислав Маляр. — Люди уже не верят в способность рядовых полицейских прийти на помощь среднестатистическому гражданину. Лозунг «Помоги себе сам!» давно стал для украинцев печальной реалией».

Печальной реалией стала и другая статистика, о которой по понятным одному ему причинам украинский генпрокурор предпочел умолчать. Государственная служба статистики Украины утверждает, что только за 10 месяцев нынешнего года на территории от Ужгорода до Мариуполя в результате разбойных нападений были убиты около трех тысяч человек, ранения и увечья получили до 15 тысяч человек. При этом свидетели преступлений практически в один голос заявляют о том, что в большинстве случаев правоохранители могли если не предотвратить трагедии, то, по меньшей мере, найти злоумышленников по горячим следам.

«Тому обстоятельству, что полиция, как правило, оказывается бессильна перед преступниками, есть ужасающее, но логичное объяснение: сегодняшний криминалитет на Украине, в отличие от правоохранителей, отлично вооружен, экипирован и организован, — подчеркнула в беседе с корреспондентом ФАН юрист Галина Тендерис. — Помимо прочего, преступники, в том числе и потенциальные, постигают азы психологии — они запугивают семьи тех же полицейских, вмешиваются в ход следствия, не скупятся на взятки и показательные расправы. Нет ничего удивительного в том, что уже в ближайшее время роль стражей порядка будет ограничиваться борьбой с торговцами в подземных переходах и пьяными компаниями в парках и подъездах».

Похоже, это действительно так. Как сообщил журналистам в Киеве правозащитник и адвокат Виктор Чевгуз, одной из причин данной катастрофической ситуации заключается в том, что работа упомянутых правоохранителей на Украине практически парализована.

«Профессионалов из системы МВД выгнали, на их место пришли авантюристы, которые скоро будут раскрывать преступления с гадалками, шаманами и бубнами», — сказал он.

Его мнение разделяет бывший руководитель по связям с общественностью при ГУ МВД Украины Владимир Полищук.

«Начало «реформы» министерства внутренних дел и «послереволюционные события» способствуют росту преступности. К примеру, ранее в Киеве за год происходило до 100 убийств, и они носили бытовой характер, а теперь мы ежедневно наблюдаем взрывы гранат, использование огнестрельного оружия на улице», — сказал эксперт.

А вот здесь место «альтернативных правоохранителей» не опустеет. Сразу в нескольких украинских областях о необходимости создания «национально-патриотических патрулей» заговорили бывшие участники АТО. Правда на свой лад. В частности, боевики группировки «Правый сектор»1, а также организаций «ОУН» и «Тризуб Степана Бандеры» (все три организации запрещены на территории РФ) объявили о желании создать «бригады народной полиции», которая будет «бороться с криминалом».

«С подачи таких «полицейских» улицы украинских городов окончательно превратятся в рассадник экстремизма, — говорит Тендерис. — Последние события в центре Киева, когда «свидомые» разбивают головы солдатам национальной гвардии, бросают взрывпакеты в сторону посольства России и стреляют из травматического оружия в водителей и пассажиров «маршруток» за любое русское слово, говорят об одном: команде Порошенко и [Владимира] Гройсмана не стоит рассчитывать на поддержку «украинских институтов демократии». Власть в стране уже потихоньку переходит к организованным военизированным группировкам. А копы здесь никакой роли не играют».

1 Организация запрещена на территории РФ.