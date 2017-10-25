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Политика
Путин обсудил со Штайнмайером ситуацию вокруг КНДР и иранской ядерной сделки
Политика
Путин: Германский бизнес настроен на расширение деятельности в России
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    Путин: Германский бизнес настроен на расширение деятельности в России

    19:30  25 Октября 2017
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    Путин: Германский бизнес настроен на расширение в России

    Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что германский бизнес настроен на расширение присутствия на территории РФ.

    Переговоры Путина и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Москве в среду.

    «Замечу, что германский бизнес настроен далее расширять свою деятельность на российском рынке. Об этом, в частности, шла речь в Сочи, как вы знаете, недавно, 12 октября, на встрече с активом Восточного комитета германской экономики и руководством ведущих немецких компаний», — заявил Путин.

    Российский лидер отметил, что приток прямых инвестиций из ФРГ за первый квартал текущего года достиг 312 млн долларов, что превысило показатели за весь прошлый год (225 млн долларов).

    Президент Германии также добавил, что отношения Москвы и Берлина, несмотря на сложности, не стоят на месте.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #штайнмайер #фрг #бизнес
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