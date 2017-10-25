Блогер ответил на заявление, что Крымский мост якобы рухнет зимой из-за разлома земной коры

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Крымский мост вот-вот «рухнет» — такое сенсационное заявление сделала скандальная активистка Елена Васильева, в настоящее время проживающая в Хельсинки. Блогер, который недавно побывал в Крыму, назвал эти слова «бредом».

Васильева, имеющая в правозащитных кругах репутацию крайне нечистоплотного в финансовых делах человека, несколько дней назад опубликовала в Facebook заметку, что Крымский мост, который должен связать Крым с Краснодарским краем, якобы «рухнет ближайшей зимой» или будет разобран после иска Украины в суд в Гааге.

Ранее Васильеву неоднократно уличали в том, что она распространяла опровергнутую Москвой информацию, что российские военные якобы являются участниками боевых действий в Донбассе. Также Васильева во время пребывания на Украине участвовала в скандальной акции по поеданию торта, испеченного в виде «русского младенца». Затем активистка переключилась на поиски якобы «русских военнопленных» и попалась на том, что вымогала у родственников разыскиваемых людей значительные суммы денег.

Затем Васильева, вероятно, опасаясь неприятностей от бывших соратников, перебралась в Финляндию, где продолжила политическую деятельность, но уже в соцсетях. Так, она написала, что после иска Украины в гаагский суд России придется разбирать Крымский мост, если только он раньше не рухнет сам. Объясняя причину этого, Васильева рассказала и о «засаливании посевных территорий», и о «разломе земной коры», из-за которого мост якобы неустойчив, и т.д.

По мнению Васильевой, Крымский мост может рухнуть уже предстоящей зимой.

«Керченский мост рухнет, скорее всего, этой зимой, — утверждает активистка. — Известно, что амплитуда колебания [в районе строительства моста] — до 20 см в год, т.е. подвижка коры в этом месте, поэтому [украинцы] и не строили мост».

Кроме того, Васильева считает, что строительство моста должно быть согласовано с Украиной, иначе имеет место «нарушение международных норм».

«Я знаю, что, когда мост построят, от Украины уйдет иск в Гаагу — в суд по морскому праву. И мост придется разбирать», — заявляет она, противореча своему же утверждению, что переправа «рухнет» уже этой зимой.

«Бредом» назвал заметку Елены Васильевой блогер Вадим Манукян, который является одним из горячих сторонников максимально широкого распространения информации, касающейся как самого Крыма, так и строящегося Крымского моста.

«Я как раз только вернулся из Крыма, и у меня свежи ощущения, — отметил Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Люди, которые не живут в Крыму и даже там не бывают, могут нести какую угодно околесицу, но, увидев все своими глазами, понимаешь насколько эти люди далеки от реальности. Читаю эти записи про Крым и диву даюсь, как у некоторых людей хватает фантазии такое писать».

По словам блогера, увиденное им в Крыму не имеет ничего общего с заявлениями Васильевой, которая, в частности, утверждает, что на полуострове якобы большие проблемы с электричеством и водоснабжением, и что из-за отсутствия воды там массово вырубают виноградники.

«На днях вернулся из Крыма. Со светом там все в порядке, с водой тоже никаких проблем нет, виноградники никто не вырубал — сейчас не горбачевская перестройка, никто бы такой команды не дал [антиалкогольная кампания при Михаиле Горбачеве в конце 1980-х сопровождалась, в частности, вырубкой виноградников в Крыму — прим. ФАН]. Мост строится, жизнь продолжается, никакого апокалипсиса не происходит. Видимо, некоторым недоброжелателям хочется, чтобы в Крыму наступили непростые времена, но полуостров от них как раз уходит, и в ближайшее время — с вводом моста в эксплуатацию, а это произойдет уже в конце будущего года — окончательно о них забудет».

Ранее блогер Манукян, кстати, «разоблачил» странную позицию по Крыму Ксении Собчак. По мнению блогера, Собчак сделала заявление, что по «международному праву» Крым якобы является «украинским», только, чтобы потрафить аудитории на Украине. На самом деле, как выяснил блогер, кандидат в президенты, коим объявила себя Собчак, вполне осознает политические реалии и старается заручиться, в том числе, поддержкой жителей Крыма, которые вполне определенно высказались в 2014 году за то, чтобы жить в составе России.