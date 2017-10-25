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Собчак рассказала о системе, которая поможет ей собрать подписи для участия выборах-2018
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    Собчак рассказала о системе, которая поможет ей собрать подписи для участия выборах-2018

    20:38  25 Октября 2017
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    Собчак заявила, что сможет собрать подписи для участия президентских выборах

    Журналистка Ксения Собчак, которая ранее объявила о намерениях баллотироваться на пост президента России, в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия» заявила о существовании некой системы, которая поможет ей собрать 300 тысяч подписей. Это заявление она сделала в ответ на предположение, что без административного ресурса, администрации президента или губернаторов, она не сможет собрать подписи.

    «У нас есть система, о которой я уже очень скоро смогу объявить. Есть идея, как их [подписи] можно собрать по тысяче точкам в разных регионах. Это система, которая поможет это сделать», — рассказала Собчак.

    Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о том, что Собчак нужно выгнать своих политтехнологов.

    «Всех этих технологов, которые вокруг нее вьются, Белковский, их нужно выгнать. И перестать печататься в журнале... [«Glamour»]. Она должна выбрать нормальный журнал, «Огонек», «Шесть соток», — заявил Милонов.

    Также Собчак вновь высказалась по поводу Крыма. Она вновь сказала, что считает его украинским.

    «Мы большая страна и не имеем права поступать так со своими соседями», — заключила Собчак.

    Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к РФ.

    Автор: Михаил Блинов
    #россия #милонов #собчак #политика #выборы-2018
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