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Политика
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Общество
Собчак нарушила условия контракта с Samsung, засветившись с iPhone
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    Собчак нарушила условия контракта с Samsung, засветившись с iPhone

    18:57  25 Октября 2017
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    Собчак нарушила условия контракта с Samsung, засветившись с iPhone

    Москва, 25 октября. Ксения Собчак нарушила условия контракта с компанией Samsung, попав в кадр со смартфоном-конкурентом.

    По данным ресурса Super, на съемках «Новой фабрики звезд» на телеканале «Муз-ТВ» Собчак попала в кадр со смартфоном iPhone компании Apple. На это сразу обратили внимание телезрители.

    Стоит отметить, что первый контракт с Samsung Ксения Собчак заключила еще в 2009 году. В 2017 году сотрудничество возобновилось. Однако неизвестно, продолжится ли оно после данного инцидента, так как нарушение контракта обычно заканчивается штрафами и разрывом договора.

     

    Автор: Алексей Громов
    #samsung #собчак #контракт
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