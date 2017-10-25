Собчак нарушила условия контракта с Samsung, засветившись с iPhone

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Москва, 25 октября. Ксения Собчак нарушила условия контракта с компанией Samsung, попав в кадр со смартфоном-конкурентом.

По данным ресурса Super, на съемках «Новой фабрики звезд» на телеканале «Муз-ТВ» Собчак попала в кадр со смартфоном iPhone компании Apple. На это сразу обратили внимание телезрители.

Когда ты почти кандидат в президенты страны, а до выборов ещё столько корпоративов... ???? Ксения Собчак на "Новой фабрике звезд" "МУЗ-ТВ" A post shared by SUPER (@super.ru) on Oct 19, 2017 at 10:35am PDT

Стоит отметить, что первый контракт с Samsung Ксения Собчак заключила еще в 2009 году. В 2017 году сотрудничество возобновилось. Однако неизвестно, продолжится ли оно после данного инцидента, так как нарушение контракта обычно заканчивается штрафами и разрывом договора.