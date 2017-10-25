Сегодня в Сети: конец «Майдана Саакашвили», Собчак у Малахова, жадный котенок покорил Twitter

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Сегодня в Интернете, 25 октября. Генпрокурора Украины Юрия Луценко, обвинившего протестующих у Рады сторонников Михаила Саакашвили в подготовке госпереворота, поймали на слове. После скандального заявления по Крыму Ксения Собчак пришла на эфир к Андрею Малахову. Котенок, жадно вцепившийся в кусок говядины, умилил пользователей соцсетей.

Украинцы поймали Луценко на слове

Накануне в СМИ появилась информация, что генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил участников протестов у стен Верховной рады в попытке организовать новый государственной переворот, и что якобы эти протесты финансируются из-за рубежа.

«В стране есть основания для мирного протеста. Но право на мирный протест не означает права на подготовку еще одного государственного переворота, который затеяла небольшая кучка людей», — заявил Луценко.

«Режим Порошенко сам себя считает незаконным, — опубликовал в Twitter так называемый демотиватор украинский пользователь Ray.‏ — Украинцы заметили фразу Луценко «мы недопустим еще один государственный переворот».

Режим Порошенко сам себя считает незаконным.

Украинцы заметили сегодняшнюю фразу Луценко "мы недопустим еще один государственный переворот". pic.twitter.com/8spAlbPB2x — Ray (@Ray_net_ua) October 24, 2017

Автор намекает на так называемый Евромайдан — госпереворот 2014 года, приведшей к силовому отстранению от власти законного президента Украины Виктора Януковича.

Напомним, акция протеста, инициированная опальным грузинско-украинским политиком Михаилом Саакашвили, проходит у стен Верховной рады с 17 октября. После того, как Михаилу Саакашвили отказали в политическом убежище на Украине, и перед ним замаячила перспектива депортации в Грузию, где против него возбуждено уголовное дело, протесты постепенно сходят на нет. О том, как Саакашвили «подселился» в палаточный лагерь у Рады, подробно рассказывает «Газета.ру».

Собчак у Малахова

Ксения Собчак, которая заявила о намерениях принять участие в президентских выборах — 2018, в среду стала участницей программы Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Ранее об этом написала в Facebook директор отдела моды L'Officiel Russia Елена Бессонова. Накануне в интервью видеоблогеру Юрию Дудю Собчак заявила, что ее уже несколько лет не приглашают на федеральные каналы.

Вчера Собчак у Дудя: меня не приглашают на федеральные каналы!



Сегодня: Ксения Собчак стала героиней программы Андрея Малахова на России — Сталингулаг (@StalinGulag) October 25, 2017

Тем временем блогер Вадим Манукян обратил внимание на то, что скандальное заявление Ксении Собчак по Крыму, возможно, не соответствует ее истинной позиции.

«С одной стороны Ксения Собчак заявляет, что Крым «украинский по международному праву», а с другой — на ее официальном сайте по выдвижению в президенты России представлена карта с российским Крымом с четко очерченной госграницей от Украины, где она активно набирает своих сторонников. Сразу оговорюсь, — сторонников она собирает только на территории Российской Федерации, судя по представленной карте. На данный момент уже 53 крымчанина записались, и они учтены в ее десяти тысячах поддержки из 100 тысяч необходимых. Таким образом, несмотря на заявление, — в реальности Собчак делает на крымчан свою ставку на выборах. ХитрО», — написал блогер.

Жадина-говядина

Как всегда, в трендах соцсетей — очаровательные котики. Одного такого милаху покажем сегодня нашим читателям.

«Маленький котенок стащил у своих хозяев говядину со стола и наотрез отказывался ее отдавать», — публикует блогер Шитов трогательную видеозапись.

Маленький котенок стащил у своих хозяев говядину со стола и на отрез отказывался ее отдавать.???? pic.twitter.com/qsyZGXFRn3 — ????Shytov (@ArsenShyt) October 24, 2017

Чего издеваются над ребенком? Оставили в доступности "конфету", а теперь отнимают. Жестко отнять и положить сразу ему в миску. А не дразнить — Werwolf (@ZeitWagen) October 24, 2017

Пользователи, как водится, умилились. Вот некоторые комментарии:

«Чего издеваются над ребенком? Оставили в доступности «конфету», а теперь отнимают. Надо отнять и положить ему сразу в миску. А не дразнить».

«Милый котенок, отдали бы, маленький же еще, пусть растет, сил набирается, но милаха та еще!»

Милый котенок, отдали бы, маленький же еще, пусть растет сил набирается, но милаха та еще)) — ????ДяДя????S@N9I???? (@modest_drummer) October 24, 2017

«Настоящая жадина-говядина!»

настоящая жадина-говядина — На хер с пляжа (@EbanariumPlanet) October 24, 2017

«Впервые в жизни мясо попробовал, хищник же».

«Настоящий котэ растет!»