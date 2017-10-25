Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
«Лаборатория Касперского» объяснила, как к ней попали секретные файлы АНБ
#Соцсети
Сегодня в Сети: конец «Майдана Саакашвили», Собчак у Малахова, жадный котенок покорил Twitter
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сегодня в Сети: конец «Майдана Саакашвили», Собчак у Малахова, жадный котенок покорил Twitter

    20:13  25 Октября 2017  /обновлено: 20:34  25 Октября 2017
    3710

    Сегодня в Сети: конец «Майдана Саакашвили», Собчак у Малахова, жадный котенок покорил Twitter

    Сегодня в Интернете, 25 октября. Генпрокурора Украины Юрия Луценко, обвинившего протестующих у Рады сторонников Михаила Саакашвили в подготовке госпереворота, поймали на слове. После скандального заявления по Крыму Ксения Собчак пришла на эфир к Андрею Малахову. Котенок, жадно вцепившийся в кусок говядины, умилил пользователей соцсетей.

    Украинцы поймали Луценко на слове

    Накануне в СМИ появилась информация, что генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил участников протестов у стен Верховной рады в попытке организовать новый государственной переворот, и что якобы эти протесты финансируются из-за рубежа.

    «В стране есть основания для мирного протеста. Но право на мирный протест не означает права на подготовку еще одного государственного переворота, который затеяла небольшая кучка людей», — заявил Луценко.

    «Режим Порошенко сам себя считает незаконным, — опубликовал в Twitter так называемый демотиватор украинский пользователь Ray.‏ — Украинцы заметили фразу Луценко «мы недопустим еще один государственный переворот».

    Автор намекает на так называемый Евромайдан — госпереворот 2014 года, приведшей к силовому отстранению от власти законного президента Украины Виктора Януковича.

    Сегодня в Сети: конец «Майдана Саакашвили», Собчак у Малахова, жадный котенок покорил Twitter

    Напомним, акция протеста, инициированная опальным грузинско-украинским политиком Михаилом Саакашвили, проходит у стен Верховной рады с 17 октября. После того, как Михаилу Саакашвили отказали в политическом убежище на Украине, и перед ним замаячила перспектива депортации в Грузию, где против него возбуждено уголовное дело, протесты постепенно сходят на нет. О том, как Саакашвили «подселился» в палаточный лагерь у Рады, подробно рассказывает «Газета.ру».

    Собчак у Малахова

    Ксения Собчак, которая заявила о намерениях принять участие в президентских выборах — 2018, в среду стала участницей программы Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Ранее об этом написала в Facebook директор отдела моды L'Officiel Russia Елена Бессонова. Накануне в интервью видеоблогеру Юрию Дудю Собчак заявила, что ее уже несколько лет не приглашают на федеральные каналы.

    Тем временем блогер Вадим Манукян обратил внимание на то, что скандальное заявление Ксении Собчак по Крыму, возможно, не соответствует ее истинной позиции.

    «С одной стороны Ксения Собчак заявляет, что Крым «украинский по международному праву», а с другой — на ее официальном сайте по выдвижению в президенты России представлена карта с российским Крымом с четко очерченной госграницей от Украины, где она активно набирает своих сторонников. Сразу оговорюсь, — сторонников она собирает только на территории Российской Федерации, судя по представленной карте. На данный момент уже 53 крымчанина записались, и они учтены в ее десяти тысячах поддержки из 100 тысяч необходимых. Таким образом, несмотря на заявление, — в реальности Собчак делает на крымчан свою ставку на выборах. ХитрО», — написал блогер.

    Жадина-говядина

    Как всегда, в трендах соцсетей — очаровательные котики. Одного такого милаху покажем сегодня нашим читателям.

    «Маленький котенок стащил у своих хозяев говядину со стола и наотрез отказывался ее отдавать», — публикует блогер Шитов трогательную видеозапись.

    Пользователи, как водится, умилились. Вот некоторые комментарии:

    «Чего издеваются над ребенком? Оставили в доступности «конфету», а теперь отнимают. Надо отнять и положить ему сразу в миску. А не дразнить».

    «Милый котенок, отдали бы, маленький же еще, пусть растет, сил набирается, но милаха та еще!»

    «Настоящая жадина-говядина!»

    «Впервые в жизни мясо попробовал, хищник же».

    «Настоящий котэ растет!»

    Автор: Алексей Громов
    #саакашвили #собчак #соцсети
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        19:46   25 Октября 2017
        124
        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        14:52   25 Октября 2017
        2540
        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        12:07   25 Октября 2017
        684
        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        11:52   25 Октября 2017
        525