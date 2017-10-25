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Сирия, 25 октября. ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли значительный урон «Ан-Нусре»*** северо-восточнее Хамы. «Джейш Халид ибн Аль-Валид» отбила у ССА** несколько стратегических позиций в Даръа. Заминированный автомобиль был обнаружен в Латакии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: проводили боевые вылеты в окрестностях Дейр эз-Зора; совместно с ВВС Сирии уничтожили конвой, командные пункты и десятки боевиков «Ан-Нусры» к северо-востоку от Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают район Ан-Нашабия в Восточной Гуте Дамаска; обнаружили автомобиль со взрывчаткой в северной части Латакии; заняли квартал Аль-Синаа в городе Дейр эз-Зор.

«Исламское государство»: захватило здание больницы и несколько позиций ССА в юго-западной части провинции Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): завершила подготовку новой партии бойцов в городе Азаз в северной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: понесла потери в результате боевых вылетов ВКС РФ и ВВС Сирии в провинции Хама.

«Джейш Аль-Ислам»*****: ведет бои с ИГ1 в районе лагеря «Аль-Ярмук» к югу от Дамаска.

Курды: приблизились к окраинам нефтяного поля Аль-Танак на юго-востоке Дейр эз-Зора.

Международная коалиция: продолжает оказывать поддержку курдам в Дейр эз-Зоре.

Провинция Дамаск

По информации оппозиционного Telegram-канала (SRNN2011), к югу от Дамаска возобновилось противостояние между силами «Исламского государства» и боевиками вооруженной оппозиции. Согласно данным источника, группировка «Джейш Аль-Ислам» ведет бои против террористов ИГ вблизи лагеря для палестинских беженцев в лагере для палестинских беженцев «Аль-Ярмук». Сведения о потерях сторон пока формируются.

Тем временем тот же Telegram-канал передает, что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) обстреливает район Ан-Нашабия, расположенный на территории оазиса Восточная Гута.

Провинция Латакия

Военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq), подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о том, что на одном из контрольно-пропускных пунктов на севере провинции был обнаружен автомобиль, заполненный 50-ю килограммами взрывчатых веществ. К счастью, благодаря своевременным действиям сирийских вооруженных сил взрыв удалось предотвратить. Никто из мирных жителей и военнослужащих армии Сирии не пострадал. Предполагается, что организаторами теракта являются исламисты террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой группировкой «Джебхат Фатх Аш-Шам»1.

Провинция Алеппо

По данным информагентства Al Masdar News, протурецкие боевики Сирийской свободной армии (ССА) объявили о готовящемся наступлении на город Манбидж, который находится под контролем Сирийской демократической армии**** (SDF). Ранее в город были доставлены листовки, посредством которых сообщалось, что город будут захвачен любой ценой. Напомним, Манбидж перешел под контроль курдских подразделений летом 2016 года. Пока неизвестно, когда радикалы вооруженной оппозиции намерены начать военную операцию по захвату города.

Одновременно с этим отряды вооруженной оппозиции готовятся к наступлению на Африн. В городе Азаз, расположенном в северной части Алеппо, завершила подготовку новая партия бойцов «свободной армии». Напомним, ранее президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после создания нескольких наблюдательных пунктов на территории Идлиба, турецкие войска будут передислоцированы к окраинам Африна.

Провинция Дейр эз-Зор

Демократические силы Сирии (SDF) продолжают развивать наступление в Дейр эз-Зоре в рамках военной кампании «Буря Джазиры». Поддержку курдским войскам продолжают оказывать силы западной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки. Согласно сведениям военного источника в соцсети Twitter (QAlenezy_En), бойцы SDF достигли окраины нефтяного поля Аль-Танак на юго-востоке провинции. Боевики «Исламского государства» добровольно покидают свои позиции по мере продвижения курдов, передает Twitter-канал (SyriaGeneral). Напомним, ранее подобным образом под контроль «демократической армии» перешел ряд населенных пунктов на восточном берегу Евфрата. Многие источники отмечают, что между курдами и ИГ существует договоренность. Ранее также поступала информация, о том, что несколько высокопоставленных командиров ИГ перешли на территорию, подконтрольную SDF.

Тем временем Сирийская арабская армия (САА) после нескольких боевых вылетов военных самолетов ВКС РФ заняла квартал Аль-Синаа в административном центре провинции. Об этом сообщает на своей странице в Twitter (C_Military1) военный источник. Вооруженные столкновения в данном районе отмечались в течение нескольких лет.

Провинция Даръа

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о начале крупномасштабного наступления группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в долине реки Ярмук на юго-западе провинции. Как передает новостной портал «Аль-Амак», контролируемый «Исламским государством»1, террористам удалось захватить здание больницы, а также еще несколько позиций исламистов. На данный момент под контролем ИГИЛовцев находится большая часть бассейна Ярмука. Гражданские лица, проживающие на данных территориях, лишены всякой гуманитарной поддержки. Некоторые попытки некоторые попытки ряда гуманитарных организаций доставить гумпомощь в оккупированные «Джейш Халид ибн Аль-Валид» районы пресекались радикалами ИГ.

Провинция Идлиб

Очередная партия турецких военных прибыла в Идлиб, сообщает военный источник на своей странице в Twitter (altuncuserkan). О целях прибытия дополнительных подразделений не сообщается. Напомним, официальная Анкара заявила о том, что договоренности, достигнутые в ходе мирных переговоров в Астане, практически выполнены, осталось лишь создать ряд наблюдательных пунктов. Ранее МИД Сирии выразил свое беспокойство, заявив, что военное присутствие турецких войск на территории провинции нарушает суверенитет Сирийской Арабской Республики.

Провинция Хама

Российская и сирийская авиация продолжает совместные боевые вылеты в районе оккупированных боевиками антиправительственного альянса «Ан-Нусры» территорий к северо-востоку от столицы провинции. По информации агентства новостей Fars News, десятки боевиков были нейтрализованы в результате точечных авиаударов союзников. Кроме того, были ликвидированы ряд командных пунктов и военный конвой террористического формирования, перевозивший большое количество военной техники и оружия исламистов. Как передают военные источники FN, радикалы «Джебхат Фатх Аш-Шам» намеревались начать атаку позиций Сирийской арабской армии (САА) в районе шоссе Алеппо — Ханассер — Саламия — Итрия — Хама.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)