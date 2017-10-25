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Политика
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Новости Украины: игрушки с символикой «страны-агрессора», Польша усилила контроль на границе
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    Новости Украины: игрушки с символикой «страны-агрессора», Польша усилила контроль на границе

    19:12  25 Октября 2017
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    Новости Украины: прокуратура проверяет детские игрушки, Польша усилила контроль на границе

    Польша усилила контроль за украинским транспортом, киевская прокуратура проверяет игрушки с символикой «страны-агрессора», Саакашвили попытается оспорить лишение его гражданства в суде. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Польская таможня усилила контроль за украинским транспортом

    Польские пограничники стали более тщательно проверять украинский транспорт на границе, об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Там рассказали, что с 23 октября на границе с Польшей начали образовываться значительные пробки. Проблема возникла из-за того, что польские таможенники начали использовать специализированное рентгеновское оборудование. Это занимает определенное время, из-за чего и создается транспортный коллапс.

    Польская сторона в свою очередь сообщила, что подобные мероприятия осуществляются на регулярной основе, а время и дата дополнительных проверок объявляются в последний момент.

    Саакашвили попытается оспорить лишение его гражданства

    Опальный экс-президент Грузии и бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили получил документы о лишении гражданства. Они могут быть использованы в качестве довода в судебном разбирательстве. Политик уже заявил о намерении оспорить лишение гражданства в судебном порядке.

    «Я иду в суд сегодня или завтра. Наконец-то мы получили документы от администрации президента касательно гражданства», — заявил Саакашвили.

    Новости Украины: прокуратура проверяет детские игрушки, Польша усилила контроль на границе

    Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко предупредил Саакашвили, что его могут депортировать из страны, поскольку миграционная служба официально отказала бывшему главе Грузии в статусе беженца. Сам политик обратился к жителям Киева с просьбой защитить его.

    Напомним, указ Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства был подписан 26 июля 2017 года. Свое решение украинский президент мотивировал тем, что Саакашвили якобы не сообщил об уголовном преследовании его на территории Грузии.

    Все больше украинцев едет в Россию

    В погранслужбе Украины рассказали о том, что количество граждан страны, выехавших в Россию, увеличилось в 2017 году более чем на 1,5 миллиона человек. При этом количество россиян, которые захотели поехать на Украину, снизилось на 100 тысяч. Экс-премьер Украины Николай Азаров в комментарии для Федерального агентства новостей указал, что это связано с социально-экономической обстановкой в стране.

    «Год еще не закончился, поэтому можно ожидать, что количество въехавших в Россию граждан Украины возрастет. Это явление вполне объяснимо — экономическая ситуация ухудшается, поэтому люди были вынуждены искать какие-то временные заработки», — объяснил Азаров.

    Новости Украины: прокуратура проверяет детские игрушки, Польша усилила контроль на границе

    Также политик указал, что объемы экспорта и импорта между Россией и Украиной растет. Все это говорит о том, что текущая экономическая модель Украины просто не сможет существовать без России.

    Прокуратура проверяет детские игрушки

    Прокуратура Киевской области проводит проверку магазина, где продавались детские игрушки с символикой «страны-агрессора» — так на Украине называют Россию. По мнению правоохранителей, подобного рода предпринимательская деятельность может причинить серьезный ущерб государственности Украины и «посягательство на территориальную целостность». В ведомстве призвали украинцев сообщать о подобного рода фактах.

    Автор: Михаил Блинов
    #польша #украина #саакашвили
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