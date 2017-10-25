Названы 10 самых пугающих сцен в кино

В Избранное

Москва, 25 октября. «Ридус» составил рейтинг самых страшных сцен в истории кинематографа. В список попали фильмы Дэнни Бойла, Даррена Аронофски, Гаспара Ноэ, Стэнли Кубрика.

Так, на первое место попала картина «127 часов» с Джеймсом Франко. В центре сюжета — альпинист Арон Ролстон, который самостоятельно ампутировал себе руку, застрявшую под огромным валуном. За сценой ампутации конечности наблюдать особенно тяжело.

На второе место попала сцены нападения на супружескую пару в фильме Стэнли Кубрика «Заводной апельсин». Банда во главе с персонажем по имени Алекс, роль которого исполнил Мальком Макдауэлл, врывается в дом и жестоко избивает хозяев — мужа и жену. Ужас зрителям внушает вид бандитов и то, с какой радостью они совершают преступление.

На третью строчку попала сцена изнасилования из фильма «Необратимость». Семиминутная сцена нападения на женщину в подземном переходе поражает не только своей продолжительностью, но и натурализмом.

В рейтинг также попали кульминация «Реквиема по мечте», сцена с заснеженным лабиринтом в «Сиянии», сцена у дантиста в фильме «Марафонец», монолог Ганнибала Лектера в «Молчании ягнят», сцена кастрации в «Леденце» и другие.