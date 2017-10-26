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Ракка: рабыни ИГ рассказали о массовых казнях мирных жителей
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    Ракка: рабыни ИГ рассказали о массовых казнях мирных жителей

    10:22  26 Октября 2017
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    Ракка: рабыни ИГ рассказали о массовых казнях мирных жителей

    Ракка, 26 октября. Пленницы боевиков «Исламского государства»1 рассказали, что террористы устраивали в Ракке массовые казни.

    Курдские женщины, побывавшие в сексуальном рабстве у боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), рассказали британскому агентству Daily Mirror о массовых убийствах в Ракке. Они рассказали, что людей забивали словно скот, а их тела вывешивали на всеобщее обозрение. Боевики заставляли смотреть на тела казненных не только пленниц, но и их детей.

    Кроме того, исламисты транслировали казни на большие экраны, это делалось для того, чтобы запугать местных жителей и вынудить их беспрекословно подчиняться террористам.

    Ранее сообщалось, что курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) полностью зачистили Ракку от боевиков «Халифата».

    Ракка: рабыни ИГ рассказали о массовых казнях мирных жителей

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #курды #ракка #казни
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