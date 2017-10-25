Совфед предложил увеличить финансирование Росгвардии

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Москва, 25 октября. Совет Федерации России предложит правительству увеличить финансирование Росгвардии, предусмотрев выделение средств на выплату пособия и компенсаций в рамках проекта федерального бюджета на 2019 год.

По словам главы Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктора Бондарева, данный вопрос будет поднят на «правительственном часе» 25 октября. По итогам будет принято постановление Совфеда, передает «Парламентская газета».

Сенаторы также предлагают предусмотреть ассигнования для увеличения до 65% ежемесячной надбавки за особые условия службы сотрудникам, проходящим службу в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Напомним, что Росгвардия была создана президентом России Владимиром Путиным. При этом власти ликвидировали два ведомства — Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков и Федеральная миграционная служба. Их функции передали МВД. Росгвардия подчиняется напрямую президенту России.