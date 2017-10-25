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Общество
Совфед предложил увеличить финансирование Росгвардии
Общество
Совфед предложил увеличить финансирование Росгвардии
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    Совфед предложил увеличить финансирование Росгвардии

    18:22  25 Октября 2017
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    Совфед предложил увеличить финансирование Росгвардии

    Москва, 25 октября. Совет Федерации России предложит правительству увеличить финансирование  Росгвардии, предусмотрев выделение средств на выплату пособия и компенсаций в рамках проекта федерального бюджета на 2019 год.

    По словам главы Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктора Бондарева, данный вопрос будет поднят на «правительственном часе» 25 октября. По итогам будет принято постановление Совфеда, передает «Парламентская газета».

    Сенаторы также предлагают предусмотреть ассигнования для увеличения до 65% ежемесячной надбавки за особые условия службы сотрудникам, проходящим службу в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

    Напомним, что Росгвардия была создана президентом России Владимиром Путиным. При этом власти ликвидировали два ведомства — Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков и Федеральная миграционная служба. Их функции передали МВД. Росгвардия подчиняется напрямую президенту России.

    Автор: Алексей Громов
    #росгвардия #совфед
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