Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Совфед предложил увеличить финансирование Росгвардии
Весь мир
Дамаск: боевики вновь нарушили режим перемирия в зоне деэскалации
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дамаск: боевики вновь нарушили режим перемирия в зоне деэскалации

    18:19  25 Октября 2017
    40

    Дамаск: боевики вновь нарушили режим перемирия в зоне деэскалации

    Дамаск, 25 октября. Вооруженные бандформирования подвергли минометному обстрелу район Дахият Хараста в провинции Дамаск.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, ссылаясь на данные, поступившие от местных жителей, что неизвестные боевики обстреляли жилые кварталы в районе Дахият Хараста. По предварительным данным огонь велся из минометов крупного калибра, пишет источник, со стороны оазиса Восточная Гута, который частично контролируется боевиками.

    Представители местного полицейского управления сообщили, что в результате обстрела ни один мирный житель не пострадал. Нанесен материальный ущерб городской инфраструктуре. Обстрел со стороны Восточной Гуты носил хаотический и неприцельный характер.

    Дамаск: боевики вновь нарушили режим перемирия в зоне деэскалации

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #обстрел #дамаск #восточная гута
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        14:52   25 Октября 2017
        2295
        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        12:07   25 Октября 2017
        579
        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        11:52   25 Октября 2017
        411
        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        10:35   25 Октября 2017
        273