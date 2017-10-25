Дамаск: боевики вновь нарушили режим перемирия в зоне деэскалации

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Дамаск, 25 октября. Вооруженные бандформирования подвергли минометному обстрелу район Дахият Хараста в провинции Дамаск.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, ссылаясь на данные, поступившие от местных жителей, что неизвестные боевики обстреляли жилые кварталы в районе Дахият Хараста. По предварительным данным огонь велся из минометов крупного калибра, пишет источник, со стороны оазиса Восточная Гута, который частично контролируется боевиками.

Представители местного полицейского управления сообщили, что в результате обстрела ни один мирный житель не пострадал. Нанесен материальный ущерб городской инфраструктуре. Обстрел со стороны Восточной Гуты носил хаотический и неприцельный характер.