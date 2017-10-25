«Распоясались»: ведущий ответил на оскорбительное высказывание немецкого режиссера о России

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Ведущий ток-шоу «Время покажет» Артем Шейнин ответил немецкому режиссеру Феликсу Шультессу, заявившему, что Россия ведет себя «вызывающе, требовательно и агрессивно». Данное высказывание гости в студии сочли оскорбительным.

В прямом эфире «Первого канала» эксперты обсуждали визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Москву. Как сообщила немецкая авторитетная газета Die Welt, «глава ФРГ прибыл в РФ с весьма деликатной задачей: Штайнмайер должен выяснить, готова ли Россия восстановить доверие к Западу».

Эксперты в прямом эфире сошлись во мнении, что непонятно, о каком именно Западе идет речь: о Западе во главе с США или о Западной Европе, страдающей от антироссийских санкций.

По мнению зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, того Запада, о котором говорят, уже давно не существует

«Мне трудно сказать, какой именно Запад имела в виду Die Welt, потому что он очень разный. И вообще это понятие доведено до каких-то сказочных высот. На самом деле, такого Запада уже давно не существует. Он закончился, — говорит сенатор. — Есть определенные политические группировки. Когда у нас в Совете Федерации выступал Сергей Нарышкин в своем новом качестве, как директор СВР, он отметил одну очень интересную особенность: если раньше антироссийские круги использовались как инструмент, то за последние 7-10 лет они превратились в очень мощную лоббистскую силу, которая сейчас во многом предопределяет деятельность правительств. Это совершенно новое явление. И когда мы говорим о Соединенных Штатах Америки, нужно точно понимать, о ком идет речь: о тех, кто сидит на Капитолийском холме или в белом доме, или о ком-то еще. В этом плане все подзапуталось. Чтобы доверять, нужно еще понимать, кому доверять. Там есть масса людей, которым я бы ни при каких обстоятельствах не стал доверять».

Немецкий режиссер и продюсер Феликс Шультесс заявил, что у него свое представление о Западе, и этот Запад поведение России не устраивает.

«Я Запад и Восток воспринимаю относительно самой Европы: в Европе есть географический запад, есть географический восток. То, что творится последние пять лет перед дверьми Западной Европы, нас не устраивает. У нас нет возможности повлиять на ту Россию, которая вдруг начала вести себя вызывающе, требовательно и агрессивно во многих точках», — заявил немецкий режиссер.

Шультессу фактически не позволили закончить его умозаключение, поскольку оно могло показаться многим в студии оскорбительным.

«Вообще мы позволяем себе такое. Мы позволяем себе такое! Говорить, что мы суверенная страна, что у нас есть интересы. Я считаю, что мы распоясались», — саркастически ответил немецкому режиссеру телеведущий Артем Шейнин.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайрер встретился с российским лидером Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.